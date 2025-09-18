Gold Rate Today: फेड की पॉलिसी का असर...सोना 600 रुपये टूटा, चांदी भी हुई सस्ती,जानें ताजा भाव

Gold Silver Price in India Today On 18 September: अगर आप सोने-चांदी में निवेश करते हैं या खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. घरेलू बाजार में आज यानी गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली.सोना 600 रुपये से ज्यादा टूटा और चांदी भी करीब 600 रुपये सस्ती हो गई. इसकी बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की हालिया ब्याज दरों में कटौती और डॉलर की मजबूती मानी जा रही है, जिसका सीधा असर सोने-चांदी की रफ्तार पर पड़ा.

आइए जानते हैं कि आज सोना और चांदी का ताजा भाव (Gold Silver Rate Today) क्या है ...

सोना 612 रुपये टूटा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का भाव (Gold Price Today) 612 रुपये यानी 0.56% घटकर 1,09,210 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. वहीं, दिसंबर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट भी 566 रुपये गिरकर 1,10,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

चांदी भी सस्ती हुई

चांदी की कीमतों (Silver Price Today) में भी गिरावट आई. दिसंबर डिलीवरी का भाव 604 रुपये घटकर 1,26,380 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ. वहीं, अगले साल मार्च कॉन्ट्रैक्ट में चांदी 630 रुपये टूटी और 1,27,985 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.

ग्लोबल मार्केट में दबाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी (Gold Silver Price Today) पर दबाव दिखा. दिसंबर डिलीवरी का गोल्ड फ्यूचर्स 28.05 डॉलर यानी 0.75% गिरकर 3,689.75 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. पिछली सेशन में सोना 3,744 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था. इसी तरह, सिल्वर फ्यूचर्स 1.05% गिरकर 41.71 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.

फेड की पॉलिसी और डॉलर इंडेक्स का असर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की और ब्याज दरें 4% से 4.25% के बीच कर दीं. हालांकि, 2026 के लिए ज्यादा नरमी के संकेत नहीं दिए गए. इससे सोने की रैली पर ब्रेक लग गया.फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने इसे “रिस्क मैनेजमेंट” बताया और कहा कि लेबर मार्केट कमजोर हो रहा है, इसलिए कटौती जरूरी थी.

वहीं, डॉलर इंडेक्स भी 0.35% बढ़कर 97.21 पर पहुंच गया, जिससे सोने की कीमतों (Gold Rate Today) पर और दबाव पड़ा.

एक्सपर्ट्स की राय

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेड ने साल में दो और कटौती के संकेत दिए हैं. ऐसे में मीडियम टर्म में गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है. लेकिन फिलहाल डॉलर की मजबूती और पॉलिसी पर अनिश्चितता से सोने-चांदी पर दबाव बना रह सकता है.