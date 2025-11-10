विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Price: आज 10 नवंबर सोमवार को अचानक क्‍यों बढ़ गए सोने-चांदी के दाम? जानिए प्रमुख शहरों में क्‍या है भाव 

Gold-Silver Rate: सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी कमजोरी दिखी थी. चांदी की कीमतें एक हफ्ते में 850 रुपये कम होकर 1,48,275 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि बीते हफ्ते 1,49,125 रुपये प्रति किलो थी.

Read Time: 4 mins
Share
Gold-Silver Price: आज 10 नवंबर सोमवार को अचानक क्‍यों बढ़ गए सोने-चांदी के दाम? जानिए प्रमुख शहरों में क्‍या है भाव 

Gold-Silver Rates Today: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते मामूली बदलाव के बाद ये कीमती धातुएं सीमित दायरे में बनी हुई थीं, लेकिन सोमवार को इनकी कीमतों में उछाल देखने को मिला. गोल्‍ड-सिल्‍वर के भाव में दो फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई है. बताया जा रहा है कि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत होना और अमेरिकी फेड द्वारा अगले महीने ब्याज दर कम करने की संभावना को लेकर सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दिखा. मल्टी कमोटिडी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार को सोने के 5 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.16 फीसदी बढ़कर 1,22,468 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है और चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.99 फीसदी बढ़कर 1,50,666 रुपये प्रति किलो हो गया है. 

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है. कॉमेक्स पर सोना 1.32 फीसदी बढ़कर 4,062 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.32 फीसदी बढ़कर 49.26 डॉलर प्रति औंस पर है. अक्तूबर में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसमें फिर से तेजी देखी जा रही है.  

सोने-चांदी पर क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट?

मेहता इक्विटीज में कमोडिटीज के वाइस प्रेसिडेंट राहुल कलंत्री के मुताबिक, अमेरिका में कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने के कारण सोने की कीमतों में निचले स्तर से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. साथ ही, शटडाउन के लंबे समय तक खींचने ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है. वहीं, मांग और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी ने सोने की कीमतों में तेजी को सपोर्ट किया है. उन्होंने आगे कि सोने के लिए सपोर्ट 3,955 डॉलर प्रति औंस से 3,920 डॉलर प्रति औंस के बीच है. वहीं, रुकावट का स्तर 4,046 डॉलर प्रति औंस से 4,065 डॉलर प्रति औंस के बीच है. मेहता के मुताबिक, चांदी के लिए सपोर्ट 47.80 डॉलर प्रति औंस से 47.45 डॉलर प्रति औंस के बीच है. रुकावट का स्तर 48.55 डॉलर प्रति औंस से 48.85 डॉलर प्रति औंस के बीच है.

देश के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी का भाव

गोल्‍ड का भाव (रुपये/ 10 ग्राम में)चांदी (रु/किलो)
शहर24 कैरेट 22 कैरेट18 कैरेटसिल्‍वर
दिल्‍ली12216011199091660152500
मुंबई122010 11184091510152500
चेन्नई12294011269093990165500
कोलकाता122010111840 91510152500

(नोट: भाव स्‍थानीय सर्राफा बाजार के हैं. इनमें उतार-चढ़ाव संभव है. )

पिछले हफ्ते कैसी रही सोने-चांदी की चाल? 

सोने और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते मामूली बदलाव देखा गया है, जिससे कीमतें एक सीमित दायरे में बनी रही. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते इसी दिन 1,20,770 रुपये प्रति 10 ग्राम था. यह दिखाता है कि सोने की कीमतों में बीते एक हफ्ते के दौरान 670 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी हुई है. 22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,10,012 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,10,625 रुपये था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 90,578 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 90,075 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी कमजोरी दिखी थी. चांदी की कीमतें एक हफ्ते में 850 रुपये कम होकर 1,48,275 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि बीते हफ्ते 1,49,125 रुपये प्रति किलो थी. दीपावली के बाद से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. उस समय 24 कैरेट सोने का दाम करीब 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.80 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया था.

उतार-चढ़ाव के बावजूद मोटा रिटर्न 

हाल की गिरावट के बावजूद बीते एक वर्ष में सोने और चांदी 50 फीसदी से अधिक का रिटर्न दे चुका है. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतें इस हफ्ते एक सीमित दायरे में 1,21,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रही हैं. इसकी वजह डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना है. आने वाले समय में निवेशकों की निगाहें फेड मेबर्स की स्पीच और भारत और अमेरिका के सीपीआई डेटा पर होंगी. उन्होंने आगे कहा कि छोटी अवधि में सोना 1,18,500 रुपये से लेकर 1,24,000 रुपये की रेंज में रह सकता है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Silver, Gold Silver Price Today, Gold Silver Latest Price, Gold Silver Latest News, Gold Silver Investment
Get App for Better Experience
Install Now