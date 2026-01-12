सोने के दाम आसमान पर: चांदी आज 9,000 रुपये से ज्यादा महंगी, क्या अब ₹3.2 लाख तक जाएगा भाव? जानें ताजा रेट

अगर आप सोने-चांदी के गहने खरीदने का मन बना रहे हैं या इसमें पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज की ताजा कीमतें आपको हैरान कर सकती हैं. साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है. बाजार में मची इस हलचल के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिससे निवेशक और आम लोग दोनों ही हैरान हैं. अगर आप आज यानी 12 जनवरी 2026 को बाजार में गहने खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके शहर में आज सोने-चांदी का ताजा भाव क्या है.

MCX पर सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज यानी 12 जनवरी को सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं. आज चांदी की कीमत में बहुत बड़ी तेजी देखी जा रही है और जानकारों का मानना है कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में चांदी के दाम सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर एक नया इतिहास रच सकते हैं.क्या चांदी वाकई ₹3 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी? और आज सोने के दाम किस स्तर पर पहुँच गए हैं? आइए जानते हैं बाजार का पूरा हाल...

आज सोने का भाव क्या है? (Gold Price Today)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर आज सोने के भाव में तेजी बनी हुई है. सुबह 7:09 बजे के करीब सोने की कीमत 961 रुपये बढ़कर 1,38,703 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. सोने की कीमतों में करीब 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे मिडिल क्लास के लिए सोना खरीदना अब काफी महंगा होता जा रहा है. पिछले कुछ समय से सोने के दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

आज चांदी का भाव क्या है? (Silver Price Today)

वहीं दूसरी ओर, चांदी ने तो आज कमाल ही कर दिया है. चांदी की चमक तो इतनी बढ़ गई है कि दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अब इसके लिए एक ऐसा टारगेट दिया है, जो किसी को भी हैरान कर सकता है.

एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में करीब 3.71 प्रतिशत की भारी उछाल आई है. सुबह के समय चांदी का भाव 9,038 रुपये चढ़कर 2,52,362 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी बढ़त के बाद अब यह अपने पुराने रिकॉर्ड्स के करीब खड़ी है. बाजार में इस समय चांदी की मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम होने की वजह से रेट लगातार बढ़ रहे हैं.

2026 में MCX पर 3.2 लाख रुपए तक जा सकती है चांदी : मोतीलाल ओसवाल

चांदी की इस जबरदस्त तेजी को लेकर मोतीलाल ओसवाल की एक ताजा रिपोर्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2026 में चांदी 3.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक जा सकती है. यानी अभी की कीमत से चांदी में करीब 27 प्रतिशत तक की और बढ़ोतरी होने की संभावना है. साल 2025 में भी चांदी ने दुनिया के सारे निवेश विकल्पों को पीछे छोड़ते हुए 170 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया था, जो अपने आप में एक मिसाल है.

एक्सपर्ट का कहना है कि चांदी और सोने के दाम बढ़ने के पीछे दुनिया भर में चल रहा तनाव और व्यापारिक अनिश्चितता जैसे बड़े कारण हैं. जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है, तो लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने और चांदी की तरफ भागते हैं. इसके अलावा चांदी का इस्तेमाल अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रहा है. सौर ऊर्जा प्लांट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV), पावर ग्रिड और बिजली के उपकरणों में चांदी की भारी मांग है, जिसकी वजह से इसकी खपत उत्पादन से कहीं ज्यादा हो गई है.

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार, चांदी न केवल एक कीमती धातु है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत जरूरी बन चुकी है. सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते बाजार ने चांदी की मांग को दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है. यही वजह है कि स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के जानकार चांदी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और इसे साल 2026 का सबसे अच्छा निवेश मान रहे हैं.

क्या अभी खरीदारी करना सही मौका है?

बाजार के जानकारों और एक्सपर्ट्स की राय मानें तो सोने और चांदी में तेजी का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है. अगर आप लंबी अवधि यानी 1-2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मौजूदा गिरावट या छोटे बदलावों पर नजर रखकर खरीदारी करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. खासकर चांदी, जिस तरह से इंडस्ट्री की जरूरत बन गई है, उसे देखते हुए इसमें भविष्य में और भी बड़े मुनाफे की उम्मीद है.

हालांकि, अगर आप गहने खरीदना चाहते हैं, तो बजट का ध्यान जरूर रखें क्योंकि कीमतें अब अपने ऐतिहासिक स्तर पर हैं. निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें ताकि आपकी जेब पर भारी न पड़े.

