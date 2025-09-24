त्योहारी सीजन में सोने का भाव आसमान पर, नवरात्रि-दिवाली में खरीदना है तो ये हैं सबसे स्मार्ट ऑप्शन

भारत और सोने का रिश्ता बेहद पुराना है. घर की तिजोरी से लेकर शादियों और त्योहारों तक, सोना सिर्फ गहनों की खूबसूरती नहीं बढ़ाता बल्कि सुरक्षित निवेश का भरोसा भी देता है. यही वजह है कि कहा जाता है –भारतीय परिवारों के पास जितना सोना है, वह पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों के भंडार से भी ज्यादा है.

इस साल सोना निवेशकों के लिए सचमुच सोना साबित हुआ है. 2025 में अब तक इसकी कीमत 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है.

सोने की कीमतें रिकॉर्ड पर

दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 2,700 रुपये उछलकर 1,18,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी भी 1,39,600 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. रुपया लगातार टूट रहा है और ग्लोबल मार्केट में मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं.

बढ़ते दाम के बीच सोने की खरीदारी का क्या है विकल्प?

भारत में सोने की सबसे ज्यादा खरीदारी शादियों और त्योहारों में होती है. सालभर जितना सोना बिकता है, उसका करीब एक तिहाई हिस्सा सिर्फ दशहरा और दिवाली जैसे मौकों पर खरीदा जाता है. इस बार नवरात्रि और दिवाली पर सोने का भाव पहले से ही आसमान पर है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि खरीदारों के पास क्या विकल्प हैं.

सोना क्यों हो रहा महंगा?

ग्लोबल स्तर पर कई वजहें हैं जिनसे सोना इस समय महंगा हो रहा है. अमेरिका में ट्रंप सरकार के टैरिफ प्लान, रूस-यूक्रेन युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित जगह मान रहे हैं. चीन और रूस जैसे सेंट्रल बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं. वहीं फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाना शुरू कर दी हैं, जिससे सोने में निवेश और आकर्षक हो गया है. भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जिसका सीधा असर सोने के दाम पर दिख रहा है.

इस बार कैसे करें निवेश?

अगर आप भी इस नवरात्रि या दिवाली पर सोना खरीदने का सोच रहे हैं, तो सिर्फ गहनों तक सीमित मत रहिए. अब घर बैठे मोबाइल से भी सोने में निवेश करना आसान हो गया है. इसमें मेकिंग चार्ज या GST का झंझट नहीं होता और आपका सोना भी सुरक्षित रहती है.

Gold ETF या Digital Gold में करें निवेश

फिजिकल गोल्ड की जगह आप Gold ETF या Digital Gold में निवेश कर सकते हैं. यह बिल्कुल आसान तरीका है जहां सोने को संभालने या चोरी के डर की कोई चिंता नहीं रहती. वहीं अगर आप ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो Gold Futures और Gold Options में भी निवेश कर सकते हैं. इसमें छोटे मार्जिन से बड़ी डील की जा सकती है और मुनाफा भी बढ़ाया जा सकता है.

सोना खरीदते समय ध्यान रखें ये बात

सोना खरीदते समय सबसे जरूरी है कि आप हमेशा BIS Hallmark वाला सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें. नए नियम के मुताबिक बिना छह अंकों वाले HUID कोड के सोना नहीं बिकेगा. साथ ही खरीदते समय उस दिन का सही भाव और सोने का वजन अलग-अलग सोर्स से जरूर क्रॉस चेक करें.

क्यों है गोल्ड सबसे बेहतर निवेश?

महंगाई और बाजार की अनिश्चितता के दौर में सोना आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी है हाई लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ते ही इसे आसानी से कैश में बदला जा सकता है. यही वजह है कि सोना हर हालात में सुरक्षित निवेश का सबसे भरोसेमंद जरिया माना जाता है.

तो इस बार जब आप नवरात्रि और दिवाली की शॉपिंग करें, तो सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं, बल्कि निवेश के स्मार्ट ऑप्शन के तौर पर भी खरीदें.

