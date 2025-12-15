Gold Rate Today: दिवाली वाले 'डेढ़ लखिया' जोश में सोना, आज इतने चढ़ गए भाव

सोने-चांदी की कीमतों ने एक बार फिर से रॉकेट के जैसी रफ्तार पकड़ी है. आज, 15 दिसंबर के दिन एमसीएक्स पर दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ लेवल हासिल किया. सोना रिकॉर्ड 1,35,496 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑलटाइम हाई लेवल पर पहुंच गया, जबकि चाँदी भी अपने उच्चतम स्तर के करीब बनी रही.

सोने की चमक बढ़ी

सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 1,874 रुपये की तेजी के साथ 1,35,496 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. पिछले एक हफ्ते के बीच ही सोने की वायदा कीमतों में 3,160 रुपये (2.42 प्रतिशत) की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है.

चांदी ने भी लगाई छलांग

चांदी की वायदा कीमतों में भी अच्छी खासी मजबूती दर्ज की गई. MCX पर मार्च 2026 सप्लाई वाली चांदी 5,255 रुपये (2.72 प्रतिशत) चढ़कर 1,98,106 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. हालांकि, यह ये रिकॉर्ड स्तर 2,01,615 रुपये प्रति किलोग्राम से थोड़ी नीचे रही. पिछले सप्ताह में चांदी की कीमत में 9,443 रुपये (5.15 प्रतिशत) का तेज उछाल आया है. रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी के अनुसार, चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई हैं और इसमें सालाना आधार पर 100 प्रतिशत से अधिक का इजाफा देखा जा चुका है.

तेजी की वजह

एक्सपर्ट का कहना है कि सोने और चांदी में आई तेजी की कई वजह हैं, जिसमें चांदी के सीमित भंडार, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और डेटा सेंटर जैसे उद्योगों से मजबूत मांग आना शामिल है. इसके साथ ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में मजबूत निवेश और रिटेल खरीदारी से भी कीमतों को सहारा मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोना 4,380.5 डॉलर प्रति औंस और चांदी 63.74 डॉलर प्रति औंस पर मजबूती से कारोबार कर रही है.

आगे क्या?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जिंस विश्लेषक मानव मोदी ने बताया कि इस हफ्ते वैश्विक स्तर पर कुछ बड़ी आर्थिक घटनाक्रम बाजार की दिशा तय करेंगे, जिनमें फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की स्पीच, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के पीएमआई आंकड़े, अमेरिकी रोजगार से जुड़े आंकड़ों से आने वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.