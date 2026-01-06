भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने पर बांग्लादेश से बात करेगी ICC, कर सकती है ये मांग - रिपोर्ट

ICC to meet Bangladesh Cricket Board: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं और मैचों के वेन्यू शिफ्ट करने की मांग पर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत हो सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो क्रिकेट की शीर्ष संस्था इस मामले को सुलझाने के प्रयास में है और आईसीसी चाहता है कि बांग्लादेश तय कार्यक्रम के अनुसार ही अपने मुकाबले खेले. बता दें, 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. हालांकि, उससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के पहले टीम से रिलीज किए जाने को लेकर उठे बवाल के बाद बांग्लादेश ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी को अपने वेन्यू में बदलाव को लेकर पत्र लिखा था.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को एक कॉल के जरिए आईसीसी और बीसीबी के बीच बातचीत होनी है, जिसमें आईसीसी बांग्लादेश को मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार भारत में अपने ग्रुप मैच खेलने की अनुमति देने का अनुरोध कर सकती है. बांग्लादेश अपने पहले तीन ग्रुप मैच 7 फरवरी (बनाम वेस्टइंडीज), 9 फरवरी (बनाम इटली) और 14 फरवरी (बनाम इंग्लैंड) को कोलकाता में खेलेगा. जबकि नेपाल के खिलाफ उनका अंतिम ग्रुप गेम 17 फरवरी को मुंबई में है.

इससे पहले, रविवार को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखकर अनुरोध खिलाड़ियों की "सुरक्षा" का हवाला देते हुए, शासी निकाय से बांग्लादेश के सभी मैचों को "भारत के बाहर" शिफ्ट करने पर "विचार" करने की बात लिखी थी.

यह सारा विवाद यह बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 2026 टीम से रिलीज करने के बाद उठा है. केकेआर ने इस तेज गेंदबाज को खिलाड़ियों की नीलामी में 9.20 करोड़ में खरीदा था. हालांकि, बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के बाद भारत में कई धर्मगुरुओं और सियासतदानों ने शाहरुख खान और कोलकाता का विरोध किया था.

इसके बाद बीसीसीआई ने केकेआर को आदेश दिया. रिपोर्ट की मानें तो 16 दिसंबर के बाद से नीलामी के बाद से आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई है. ऐसे में यह साफ नहीं है कि मुस्तफिजुर को केकेआर से हटाने के निर्देश पर किसने मुहर लगाई थी.

मुस्तफिजुर रहमान को अचानक से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीते रविवार को बैठक की. इस बैठक के बाद जहां मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल एनओसी रद्द कर दी गई तो वहीं बोर्ड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने मैच शिफ्ट करने की बात कही. वहीं बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला लिया.

आईसीसी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं आई है. आईसीसी अध्यक्ष जय शाह सहित और संस्था के कई शीर्ष अधिकारी सोमवार को मुंबई में बीसीसीआई के मुख्य कार्यालय में थे और अगले कदम को लेकर विचार कर रहे थे. रिपोर्ट की मानें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और मुख्य कार्यकारी निज़ामुद्दीन चौधरी सहित निदेशकों के केवल एक छोटे समूह को ही आईसीसी और बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है.

