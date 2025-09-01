SBI क्रेडिट कार्ड ग्राहक जरा ध्यान दें, बदल गए 1 सितंबर से ये बड़े नियम

अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल 1 सितंबर 2025 से बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स से लेकर कार्ड प्रोटेक्शन प्लान शामिल है. ऐसे में अगर आपको इन बदलाव के बारे में नहीं पता, तो हो सकता है आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़े.

किन क्रेडिट कार्ड में हो रहा है बदलाव

पहले आपको ये बताते हैं कि बैंक अपने किन क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है. तो Lifestyle Home Centre SBI Card, Lifestyle Home Centre SBI Select Card, और Lifestyle Home Centre SBI Prime Card के नियम 1 सितंबर 2025 से बदल रहे हैं. इसलिए अगर आप इन कार्ड्स में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए.

बैंक ने क्या बदले नियम?

बैंक के नए नियमों के अनुसार इन कार्ड से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन पर उसके लिए किसी भी तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. साथ ही ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर इन कार्ड्स से भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जाएंगे. इतना ही नहीं अगर किसी सरकारी वेबसाइट पर पेमेंट करने पर भी पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं.

क्या है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान?

अब बात आती है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान की. दरअसल 16 सितंबर से कार्ड प्रोटेक्शन प्लान वाले ग्राहकों को ऑटोमैटिकली अपडेटेड प्लान वेरिएंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. हालांकि ये प्रोसेस करने से पहले आपके पास एक मेल आएगा. आपको बता दें कि कार्ड प्रोटेक्शन प्लान तब काम आता है, जब आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाए. उस समय हुए सभी फाइनेंशियल नुकसान की भरपाई इसके जरिए की जाती है.