आने वाला है SBI PO प्री का रिजल्ट, 541 पदों पर होगी भर्तियां

SBI PO रिजल्ट जारी होने के लेकर लेटेस्ट अपडेट आई है. परिणाम अगस्त या सितंबर में परिणाम जारी होने की संभावना है.

SBI PO Result 2025
नई दिल्ली:

SBI PO result kab aayega: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की पीओ (Probationary Officer) परीक्षा के नतीजे जारी होने का लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा खत्म हुए काफी समय हो गया है, ऐसे में अब उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. एसबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, परिणाम अगस्त/सितंबर 2025 में घोषित किए जाएंगे. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर परिणाम की जांच और डाउनलोड कर सकेंगे. एसबीआई पीओ परीक्षाएं 2, 4 और 5 अगस्त, 2025 को देश भर में आयोजित की गई थीं.

SBI PO Prelims Result 2025: परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

  • आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाए.
  • होमपेज के आखिर में "करियर" सेक्शन पर क्लिक करें.
  • फिर, "रिक्रूटमेंट रिजल्ट्स" पर क्लिक करें.
  • SBI PO प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट चुनें.
  • अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.
  • भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करके सेव कर लें.

प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जिसका आयोजन सितंबर 2025 में किया जाना है। मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पहले जारी होने की उम्मीद है. प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था और इसकी अवधि एक घंटे की थी.

एसबीआई पीओ परीक्षा 41 बैकलॉग रिक्तियों सहित कुल 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम घोषणा के बारे में अपडेट रहने के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देखें.

