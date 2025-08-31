विज्ञापन
1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा असर

  • सितंबर महीने की शुरुआत में जीएसटी में बदलाव होने की संभावना है, जिसमें केवल दो स्लैब 5% और 12% रहेंगे
  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है
  • 1 सितंबर से भारतीय डाक सेवा का मर्जर स्पीड पोस्ट में हो जाएगा, सभी डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएंगी
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

देश में महीना बदलते ही रोजमर्रा की जिंदगी के कई नियमों में बड़े बदलाव हो जाते हैं. सितंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में आम नागरिकों की जेब और उनके कामों से जुड़े कुछ नियम बदल रहे हैं. इन सभी बदलावों की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे आपको कोई फाइनेंशियली नुकसान या फिर प्लानिंग ना बिगड़ जाए.

1 सिंतबर से आपकी जेब पर असर करने वाले नए बदलाव क्या-क्या हैं...

  • जीएसटी में बदलाव
  • UPS की डेडलाइन सितंबर में खत्म
  • डाक को लेकर बड़ा अपडेट
  • चांदी की खरीदारी में लागू होगा ये नियम
  • आईटीआर भरने की आखिरी तारीख
  • LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

जीएसटी में बदलाव

पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही जीएसटी में नए रिफॉर्म होने वाले हैं. साथ ही सरकार अब केवल दो स्लैब 5% और 12% रखने जा रही है. इसी बीच 3 और 4 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है. कहा जा रहा है कि बेठक में जीएसटी स्लैब को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है.

UPS की डेडलाइन सितंबर में खत्म

केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में हैं, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. पहले सरकार ने इसकी डेडलाइन 30 जून रखी थी. पर फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था. आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की शुरु की गई एक नई पेंशन योजना है.

भारतीय डाक सेवा का मर्जर स्पीड पोस्ट में

अगर आप 1 सितंबर से देश में डाक के जरिए कुछ भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट के जरिए ही वो सामान जाएगा, क्योंकि भारतीय डाक सर्विस को स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है. यानी आपकी भेजी हुई पोस्ट स्पीड पोस्ट के जरिए पूरी की जाएगी.

चांदी की खरीदारी में लागू होगा ये नियम

1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है. इसका मतलब है कि ग्राहक आसानी से चांदी की शुद्धता और गुणवत्ता को पहचान सकेंगे.इससे चांदी में निवेश और गहनों की खरीद पर अब ज्यादा ट्रासपेरेंसी होगी. ये बदलाव चांदी बाजार को भरोसेमंद बनाएंगे और दामों पर असर भी पड़ सकता है.

आईटीआर भरने की आखिरी तारीख

15 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अगर अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो इसे तुरंत कर लें. नहीं तो बाद में आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा. टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही 31 जुलाई से इस समय सीम को बढ़ा चुका है.

LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि लगातार गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो रहे हैं. पिछले महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 33.50 रुपये कम हो गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कुछ राहत ग्राहकों को मिल जाए.

SBI क्रेडिट कार्ड पर बदले नियम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को एक झटका दिया है. दरअसल लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड पर अब रिवॉर्ड सिस्टम खत्म कर दिया है. साथ ही कार्ड से पेमेंट करने पर चार्ज बढ़ाने की तैयारी हो रही है.

