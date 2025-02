शर्म शुर्म है कि नहीं ... SBI एग्जीक्यूटिव ने कस्टमर को किया ऐसा बेहूदा मैसेज, देख उड़ जाएंगे होश

हाल ही में एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) क्रेडिट कार्ड के एक्जीक्यूटिव की ओर से मिले एक असभ्य मैसेज को एक्स पर शेयर किया. यह मैसेज उसके पेंडिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बारे में था. हैरानी जताते हुए, एसबीआई कार्ड के ग्राहक रतन ढिल्लों ने अपनी पोस्ट में लिखा, "इस तरह का कुछ भेजने की हिम्मत अविश्वसनीय है... इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है, और बैंक को मुझसे माफी मांगनी चाहिए... यह बिल्कुल दयनीय है."

जवाब में, एसबीआई कार्ड ने माफ़ी मांगते हुए कहा, "नमस्ते, हमें हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद है. हमने इस पर ध्यान दिया है और हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपसे संपर्क करेगा."

फोन पर की असभ्य बातें

रतन ढिल्लों ने टिप्पणी में लिखा, "मुझे खेद है, मुझे इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल यह बताना चाहता था कि आपके प्रतिनिधि ने कॉल पर कहा कि "शर्म शुर्म नहीं है आपको भुगतान करना होता है ड्यू डेट के बाद अक्ल आती है आपको" और रिकॉर्डिंग भी है."

शख्स ने पोस्ट में लिखा, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यह कोई धोखाधड़ी वाला संदेश नहीं है! हाँ, यह SBI का आधिकारिक संदेश है! ऐसा कुछ भेजने की हिम्मत अविश्वसनीय है. जांच ​​करने पर, मैंने पाया कि मेरा 2-3 हजार का एक छोटा क्रेडिट कार्ड बकाया था, और रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे सभी डिटेल्स को वेरिफाई किया - वह वास्तव में SBI से थी.

Can you believe this isn't a fraud text!Yes, it's an official message from SBI! The audacity to send something like this is unbelievable.



Upon checking, I found that I had a small credit card due of 2-3k, and the representative verified all my details—she was indeed from SBI.… pic.twitter.com/4f4UAsnXk5