द्वारका एक्सप्रेसवे पर बना पहला ह्यूमन फ्री टोल प्लाजा, Fastag बैलेंस नहीं होने पर क्या होगा?

Dwarka Expressway Toll System: इसी सिस्टम को आगे बढ़ाकर सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम मल्टी हाइब्रिड मॉडल में चलेगा.

द्वारका एक्सप्रेसवे पर बना पहला ह्यूमन फ्री टोल प्लाजा, Fastag बैलेंस नहीं होने पर क्या होगा?
द्वारका एक्सप्रेसवे पर अलग तरीके से कट रहा है टोल

Dwarka Expressway: द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो चुकी है, जिससे दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है. कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था. इस 8 लेन वाले 29 किमी के एक्सप्रेसवे पर टोल कुछ अलग तरीके से काटा जा रहा है. यहां आपको वैसा नजारा नहीं दिखेगा, जैसा बाकी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नजर आता है. यहां ह्यूमन फ्री टोल प्लाजा है, यानी टोल काटने के लिए लोग नहीं बैठे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये टोल सिस्टम कैसे काम करेगा और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो कैसे वाहन को रोका जाएगा. 

कैसे काम कर रहा है ये सिस्टम

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ह्यूमन फ्री टोल प्लाजा क्या है. द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश के पहले ह्यूमन फ्री टोल प्लाजा की शुरुआत हुई है. इसमें आप बिना रुके आराम से यात्रा कर सकते हैं. 

  • हाई रेज्योल्यूशन कैमरे से काटा जाएगा टोल टैक्स 
  • फास्टैग पर लगी RFID को कैमरे रीड करेंगे और बैरियर खुद ही ऊपर हो जाएगा. 
  • ट्रैवल को स्मूद बनाने के लिए ये सिस्टम लाया गया है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. 

सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा सिस्टम

इसी सिस्टम को आगे बढ़ाकर सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम मल्टी हाइब्रिड मॉडल में चलेगा. अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पर किया गया प्रयोग सफल होता है तो आगे देश के हर एक्सप्रेसवे पर यही सिस्टम देखा जा सकता है. हालांकि अभी इसमें कई तरह की खामियां हैं और कैमरे इतनी जल्दी RFID डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. 

बैलेंस नहीं होने पर क्या होगा?

अभी जो टोल सिस्टम है, उसमें अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं होता है तो आपको रोक लिया जाता है. बिना बैलेंस वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलती है और कैश में टोल चुकाने पर डबल पैसा वसूला जाता है. अब सवाल है कि ह्यूमन फ्री टोल सिस्टम में बिना बैलेंस वाली गाड़ियों का क्या होगा. 

दरअसल वाहनों को रोकने के लिए वैसे ही बैरियर लगाए गए हैं, जैसा बाकी टोल पर दिखते हैं. ये बैरियर तब तक नहीं खुलेंगे, जब तक आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं होगा. अगर कोई जबरन बैरियर हटाने की कोशिश करता है तो कैमरे में सब रिकॉर्ड होगा और उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा. फिलहाल मदद के लिए टोल सिस्टम के पास कुछ लोगों को खड़ा किया गया है. 

