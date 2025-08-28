विज्ञापन
माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने बताए GPT-5 के पांच बेस्ट प्रॉम्ट, जानें आपके किस काम आएंगे

GPT-5 Prompts: ओपन एआई ने हाल ही में अपना जीपीटी-5 मॉडल लॉन्च किया था, ये जीपीटी का अब तक का सबसे स्मार्ट मॉडल है. इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनशिप की है.

जीपीटी-5 और माइक्रोसॉफ्ट ने की है पार्टनशिप
जीपीटी-5 और माइक्रोसॉफ्ट ने की है पार्टनशिप
  • माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने GPT-5 के प्रॉम्ट का वीडियो शेयर किया है
  • GPT-5 मॉडल को ओपन एआई ने लॉन्च किया है, जो अब तक का सबसे स्मार्ट मॉडल माना जा रहा है
  • सत्य नडेला ने बताया कि वो अपने रोजाना के कामकाज में जीपीटी-5 का इस्तेमाल कर रहे हैं
एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया रोज बदल रही है. AI अपने आप में लगातार सुधार कर रहा है और बेहतर हो रहा है. इस सेक्टर में अब कई बड़े दिग्गज उतर चुके हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट से सीईओ सत्य नडेला से लेकर स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क जैसे लोग शामिल हैं. ओपन एआई से पार्टनरशिप करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट लगातार एलन मस्क के निशाने पर है. इसी बीच सत्य नडेला ने एक थ्रेड शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जीपीटी-5 लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है. 

नडेला ने बताया कैसे जिंदगी आसान कर रहा जीपीटी-5

सत्य नडेला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, Microsoft 365 Copilot में GPT-5 को लाए हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं और ये तेजी से मेरे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है. नडेला ने कहा कि इससे उनके सभी ऐप्स में इंटेलिजेंस की एक नई लेयर जुड़ गई है. इसके लिए उन्होंने पांच जरूरी प्रॉम्ट का इस्तेमाल कर इसका डेमो भी दिया है. आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने कौन से पांच प्रॉम्ट डालकर लोगों के लिए चीजें आसान की हैं. 

एलन मस्क को दिया था जवाब 

ओपन एआई ने हाल ही में अपना जीपीटी-5 मॉडल लॉन्च किया था, ये जीपीटी का अब तक का सबसे स्मार्ट मॉडल है. इस लॉन्च के साथ ही सत्य नडेला ने ये बताया कि Microsoft 365 Copilot  में जीपीटी-5 का इस्तेमाल होगा. यानी ये माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की पार्टनरशिप है. 

एलन मस्क ने ओपन एआई के साथ नडेला की पार्टनशिप को लेकर सवाल उठाए थे और चेतावनी देते हुए कहा था कि ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा निगल जाएगा. इस पर नडेला ने मस्क को जवाब देते हुए कहा कि पिछले 50 सालों से लोग यही कोशिश कर रहे हैं, यही मौका है, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, इनोवेशन होता है और कंपीटिशन भी होता है.  

