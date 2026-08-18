दो लाख का बीमा व 3000 रुपये महीना पेंशन समेत मिलेंगे ये 4 धांसू फायदे, घर बैठे 5 मिनट में ऐसे बनाए ईश्रम कार्ड

eShram Card Benefits & Registration: भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से संचालित ई-श्रम पोर्टल देश भर के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है. यह 12 अंकों का विशिष्ट नंबर आपकी डिजिटल पहचान है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दी जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को एकीकृत तरीके से आप तक पहुंचाने का काम करता है.

यदि आप एक रेहड़ी पटरी वाले, खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, या गिग वर्कर्स (Gig Worker) हैं, तो ई-श्रम कार्ड आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. दरअसल, इस कार्ड के जरिए 2 लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा, 60 वर्ष के बाद 3000 की मासिक पेंशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है.

फ्री में बनाया जाता है ई-श्रम कार्ड

ई-श्रम कार्ड पूरी तरह से फ्री सेवा है. इसे बनवाने या एक्टिव रखने के लिए सरकार किसी भी तरह की सालाना फीस या प्रीमियम नहीं लेती. ई-श्रम पोर्टल पर अकाउंट बनाना एकदम मुफ्त है. अगर आप सीएससी (CSC) सेंटर जाकर कार्ड प्रिंट करवाते हैं, तो दुकानदार सिर्फ प्रिंटिंग का मामूली चार्ज ले सकता है. कार्ड के साथ मिलने वाले 2 लाख रुपये तक के एक्सीडेंट कवर का पूरा खर्च सरकार उठाती है. इसके लिए मजदूर को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ता.

पेंशन योजना के लिए देनी पड़ती है मामूली प्रीमियम

इस कार्ड के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये महीने की पेंशन वाली योजना का विकल्प चुनने पर उम्र के मुताबिक 55 से 200 रुपये का मासिक योगदान देना होता है. यह सिर्फ पेंशन स्कीम का हिस्सा है, ई-श्रम कार्ड की अपनी कोई फीस नहीं है. ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले 4 मुख्य लाभ की जानकारी नीचे दी गई है.

मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर

ई-श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराते ही श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत ऑटोमेटिक तरीके से नामांकित कर लिया जाता है. पहले वर्ष का प्रीमियम सरकार की ओर से भरा जाता है. ई-श्रम कार्ड धारकों की आकस्मिक मौत या पूर्ण विकलांगता की हालत में 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है. वहीं, आंशिक या अस्थायी विकलांगता के स्थिति में 1 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है.

3000 रुपये मासिक पेंशन

ई-श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना के साथ जोड़ा गया है. इस योजना के तहत 18-40 वर्ष के बीच रजिस्टर्ड पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 3,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन दिया जाता है. श्रमिक की ओर से हर महीने जितनी राशि जमा की जाएगी, उतनी ही राशि सरकार भी उनकी पेंशन खाते में योगदान करती है. अगर मुख्य लाभार्थी का निधन हो जाता है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन राशि का 50% पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलता रहेगा.

सरकारी योजनाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन

ई-श्रम UAN प्रमुख केंद्रीय कल्याण कार्यक्रमों के लिए एक पात्रता पासपोर्ट के रूप में काम करता है, जिससे अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

रोजगार और प्रशिक्षण: नौकरी की खोज के लिए नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से सीधा लिंक.

नौकरी की खोज के लिए नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से सीधा लिंक. स्वास्थ्य सहायता: आयुष्मान भारत (PMJAY) के तहत मुफ्त इलाज तक आसान पहुंच.

आयुष्मान भारत (PMJAY) के तहत मुफ्त इलाज तक आसान पहुंच. आवास और भोजन: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी सस्ती आवास योजनाओं में प्राथमिकता और वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए देश में कहीं भी खाद्य सुरक्षा का लाभ.

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर

राष्ट्रीय आपातकाल, महामारी या किसी सार्वजनिक संकट के दौरान, ई-श्रम डेटाबेस लक्षित राहत पहुंचाने के लिए आधिकारिक रजिस्ट्री के रूप में काम करता है. सरकार वित्तीय पैकेजों को सीधे श्रमिक के आधार लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का उपयोग करके भेजती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती.

ई-श्रम कार्ड के लिए पात्रता मानदंड

लक्षित श्रमिक: आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होने चाहिए (जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार आदि).

आयु सीमा: आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं, PMSYM पेंशन योजना के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है.

करदाता: आयकरदाता नहीं होने चाहिए.

फंड प्रतिबंध: ईपीएफओ या ESIC के सदस्य नहीं होने चाहिए.

ई-श्रम कार्ड के लिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

आधिकारिक ईश्रम पंजीकरण पोर्टल](http://register.eshram.gov.in/) खोलें.

अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें, फिर 'Send OTP' पर क्लिक करें.

अपने फोन पर प्राप्त OTP को सबमिट करें और OTP प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए अपना आधार नंबर प्रदान करें.

अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय का विवरण भरें.

अपना बैंक खाता नंबर और बैंक IFSC कोड सही सही दर्ज करें.

अपने आवेदन का पूर्वावलोकन करें, इसे सबमिट करें और तुरंत अपना ईश्रम कार्ड डाउनलोड करें, जिसमें आपका 12 अंकीय UAN नंबर होगा.

अपने कार्ड को PMSYM पेंशन योजना से ऐसे लिंक करें

60 वर्ष के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन पाने के लिए अपने ई-श्रम प्रोफ़ाइल को सीधे PMSYM योजना से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को पूरा करना होगा.

ई-श्रम वेबसाइट पर दिए गए लिंक या सीधे Maandhan Portal पर जाएं.

Self Enrollment विकल्प का चयन करें और अपने सक्रिय मोबाइल नंबर व OTP सत्यापन का उपयोग करके लॉग इन करें.

नामांकन फॉर्म भरते समय, अपने प्राथमिक डेटाबेस के रूप में ई-श्रम का चयन करें और अपना विशिष्ट ई-श्रम UAN दर्ज करें.

अपने बचत बैंक या जनधन खाते का विवरण प्रदान करें. आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो डेबिट मैंडेट पर हस्ताक्षर करना होगा ताकि आपकी मासिक सदस्यता राशि स्वचालित रूप से कट जाए.

अपनी पहली किस्त का भुगतान करें (प्रवेश आयु के आधार पर योगदान ₹55 से ₹200 तक होता है). भारत सरकार 50:50 के आधार पर आपके योगदान के बराबर राशि जमा करेगी.

प्रमाणीकरण के बाद, सिस्टम एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (SPAN) उत्पन्न करेगा, जिससे आप अपना लिंक किया गया पेंशन कार्ड प्रिंट कर सकेंगे.

आप इस लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर ले जाकर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं.

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