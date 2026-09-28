तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चों को CM विजय ने पहनाई सोने की अंगूठियां, कई नवजातों के नाम भी रखे

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में तीन नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी पहनाई. 'थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम' के तहत उन्होंने नवजात शिशुओं को एक-ग्राम सोने की अंगूठियां भेंट कीं. साथ ही बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात भी की. उनके इस दौरे के दौरान शहरभर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

सीएम विजय जब तीनों बच्चों की उंगलियों में अंगूठियां पहना रहे थे तो उस दौरान तीनों नवजातों की माएं उनके बगल में बैठी थीं. उन्होंने कई बच्चों को अपनी गोद में लिया और उनके माता-पिता से बात की. कुछ माता-पिता ने मुख्यमंत्री से अपने बच्चों का नाम रखने का अनुरोध किया.

विजय ने उनके अनुरोध स्वीकार किए, बच्चों को गोद में लिया और पारंपरिक नामकरण रीति का पालन करते हुए हर नाम को तीन बार दोहराया. उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाईं और उनके पास आने वाली माताओं से हाथ मिलाया.

बाद में मुख्यमंत्री ने अस्पताल के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट वार्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने 10 और बच्चों को अंगूठियां दी. बच्चों के साथ समय बिताते और उनके माता-पिता के साथ हंसी-मजाक करते हुए डॉक्टर भी वहां मौजूद थे. राजाजी अस्पताल में वितरण कार्यक्रम सीएम विजय की मदुरै यात्रा का मुख्य कार्यक्रम था.

मुख्यमंत्री के चेन्नई से मदुरै हवाई अड्डे पहुंचने पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. जब उनका काफिला अस्पताल की ओर बढ़ा, तो समर्थकों और स्थानीय लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया और गाड़ियों पर फूल बरसाए.

सरकारी राजाजी अस्पताल पहुंचने पर सीएम विजय लोगों के उत्साह के बीच कार्यक्रम स्थल तक गए. रास्ते में उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों सहित कई लोगों का अभिवादन करने के लिए कई बार रुककर उनसे बात की और उनमें से कुछ के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

अस्पताल परिसर में अलग-अलग जगहों पर तैनात नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी उनका अभिवादन किया और उनके साथ सेल्फी ली. अस्पताल के अंदर सभी का ध्यान नवजात शिशुओं और उनके परिवारों पर केंद्रित हो गया. सीएम ने इस योजना के तहत पहली अंगूठियां बांटी.