EPFO UPI PF Withdrawal: यूपीआई से निकलेगा पीएफ का पैसा, पर कितना? जान लें हर बड़ी बात

EPFO UPI PF Withdrawal: खास बात यह है कि आप अपनी एलिजिबल अमाउंट का 100% तक निकाल सकते हैं, बस 25% शेयर फ्यूचर के लिए सेफ रखा जाएगा, जिससे आपको 8.25% ब्याज का फायदा मिलता रहे.

EPFO UPI PF Withdrawal: अगर आप भी अपने पीएफ के पैसे निकालने के लिए हफ्तों तक इंतजार करने और दफ्तरों के चक्कर काटने से परेशान हैं, तो आपके लिए एक शानदार खुशखबरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को एक ऐसा तोहफा देने जा रहा है, जिससे पैसे निकालना अब उतना ही आसान होगा जितना अपनी जेब से पर्स निकालना. जी हां. EPFO एक बड़े बदलाव की तैयारी में है. अप्रैल 2026 से आप अपने पीएफ का पैसा सीधे यूपीआई की मदद से निकाल सकेंगे. वही UPI जिसे आप चाय की टपरी से लेकर बड़े मॉल तक पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. 

कैसे काम करेगा नया सिस्टम?

विड्रॉल के इस प्रोसेस को पूरी तरह सेप रखने के लिए UPI पिन का इस्तेमाल होगा. अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट रखा जाएगा, जिससे आपकी सेविंग्स पर आंच न आए. बाकी रकम आप जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे.इसके लिए नो वेटिंग पीरियड रखा गया है. यानी अभी ऑटो-सेटलमेंट में भी करीब 3 दिन का समय लगता है, लेकिन UPI आने के बाद यह काम रियल टाइम में होगा.

विड्रॉल लिमिट में भी बड़ा इजाफा

EPFO ने ना केवल तरीका बदला है, बल्कि आपकी मदद का दायरा भी बढ़ा दिया है. अब ऑटो-सेटलमेंट के जरिए विड्रॉल की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी. यानी बीमारी, शादी या पढ़ाई जैसी इमरजेंसी में अब आपको बड़ी रकम के लिए भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

नियम हुए आसान

पहले पीएफ निकालने के लिए कई बड़ी शर्तें हुआ करती थीं, लेकिन अब इसे कम करके बस 3 बड़ी कैटेगरी में कर दिया है. जिसमें शामिल हैं-

  • जरूरी जरूरतें: मेडिकल प्रॉब्लम, एजुकेशन और शादी.
  • घर से जुड़ी जरूरतें: मकान खरीदना या मरम्मत.
  • बड़ी समस्याएं

कितना निकाल पाएंगे पैसा

खास बात यह है कि आप अपनी एलिजिबल अमाउंट का 100% तक निकाल सकते हैं, बस 25% शेयर फ्यूचर के लिए सेफ रखा जाएगा, जिससे आपको 8.25% ब्याज का फायदा मिलता रहे. EPFO का यह नया नियम करीब 8 करोड़ कर्मचारियों की जिंदगी बदल देगा. बिना किसी कागजी झंझट और बिना किसी देरी के अपना ही पैसा इस्तेमाल करने की यह आजादी कर्मचारियों को सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम देगी.

