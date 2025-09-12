नौकरी छूटने के बाद भी क्या PF अकाउंट में मिलता रहेगा ब्याज? जानिए क्या कहते हैं EPFO के नियम

नौकरी छूटना या छोड़ना किसी भी इंसान के लिए आसान समय नहीं होता. इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो पैसा सालों से फ्यूचर के लिए PF खाते में जमा किया है, उसका क्या होगा? क्या अब उस पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है . तो चलिए जानते है नौकरी छूटने के बाद भी PF खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा या नहीं?

EPFO का साफ जवाब: PF खाते पर मिलता रहेगा ब्याज

EPFO के नियमों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या उसकी नौकरी चली जाती है, तो भी उसका PF अकाउंट इनएक्टिव नहीं माना जाता. जब तक अकाउंट में जमा पैसा पड़ा है और व्यक्ति की उम्र 58 साल से कम है, तब तक उस पर हर साल ब्याज मिलता रहेगा. यानी आपका पैसा रुकता नहीं है, वो समय के साथ बढ़ता रहेगा.

58 की उम्र के बाद ब्याज क्यों रुक जाता है?

EPFO के नियम में ये भी बताया गया है कि जैसे ही व्यक्ति की उम्र 58 साल पूरी होती है, उसके PF खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार यह मानती है कि 58 की उम्र में व्यक्ति रिटायर हो चुका है और उसे अब अपने PF का पैसा निकाल लेना चाहिए.

अगर कोई व्यक्ति इसके बाद भी पैसा खाते में रखता है, तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. इसलिए रिटायरमेंट के बाद अकाउंट से पैसा निकालना ही समझदारी है.

अगर नौकरी छूट गई है तो क्या करें ?

अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. PF का पैसा आपका है और उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा. लेकिन अगर आप लंबे समय तक कोई नई नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपने PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं या फिर उसे किसी नई नौकरी में ट्रांसफर करवा सकते हैं.

PF का पैसा सुरक्षित, ब्याज भी मिलता रहेगा

EPFO ने यह साफ कर दिया है कि नौकरी छूटने के बाद भी PF खाते में ब्याज मिलता रहेगा जब तक कि आप 58 साल के नहीं हो जाते. यह हर नौकरीपेशा व्यक्ति को राहत देगी क्योंकि PF की सेविंग सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा है. इसलिए समय-समय पर अपने PF अकाउंट का स्टेट्स जरूर चेक करते रहें और जरूरत पड़ने पर EPFO के ऑप्शन का सही इस्तेमाल करें.

कैसे चेक करें PF बैलेंस? बेहद आसान है तरीका

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके PF खाते में कितना बैलेंस है, तो उसके लिए कई आसान तरीके मौजूद हैं. सबसे आसान तरीका है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देना. इसके अलावा आप SMS भी भेज सकते हैं अपने फोन से EPFOHO UAN ENG टाइप कर के 7738299899 पर भेजिए. कुछ ही सेकंड में आपको मैसेज के जरिए बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी.

अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो EPFO की Member Passbook वेबसाइट पर जाकर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करके बैलेंस और पासबुक देख सकते हैं. स्मार्टफोन यूजर हैं तो UMANG ऐप डाउनलोड करें और EPFO सेक्शन में जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं.

