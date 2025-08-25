विज्ञापन
PF अकाउंट के 5 सबसे बड़े फायदे, ज्यादातर लोग नहीं जानते EPF क्यों है जरूरी?

PF Account Benefits: बहुत से लोग अपना पीएफ अकाउंट तो रखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके कितने फायदे हैं.

PF Balance: लंबे समय तक जमा हुआ पीएफ का पैसा आपके बुढ़ापे का सहारा बनता है.
नई दिल्ली:

क्या आप जानते हैं आपकी सैलरी से हर महीने कटने वाला PF सिर्फ पैसे की कटौती नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है? बहुत से लोग अपना PF अकाउंट तो रखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके कितने फायदे हैं. तो चलिए, आज आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि PF अकाउंट आपके लिए क्यों जरूरी है.

प्रॉविडेंड फंड अकाउंट के 5 सबसे बड़े फायदे :

1. बचत की आदत

PF अकाउंट आपके लिए एक तरह का सेविंग प्लान (Saving Plan) है. हर महीने आपकी सैलरी से एक छोटा हिस्सा कटकर सीधे आपके PF अकाउंट में चला जाता है. यानी आपको अलग से बचत करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती.

2. डबल फायदा

PF की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ आप ही नहीं, आपका एम्प्लॉयर यानी कंपनी भी योगदान(Employer Contribution) देती है. सोचिए, आपकी सेविंग्स में कंपनी अपने पैसे भी जोड़ रही है यानि आपका बैलेंस दोगुना तेजी से बढ़ता है."

3. टैक्स में बचत

PF का तीसरा बड़ा फायदा है टैक्स बेनिफिट(Tax Benefits). Section 80C के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं. यानी ये आपकी सेविंग के साथ-साथ टैक्स बचाने का भी तरीका है."

4. सेफ इन्वेस्टमेंट

PF का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि ये सरकार द्वारा मैनेज होता है. यहां आपको हर साल फिक्स्ड ब्याज (Safe & Guaranteed Returns) मिलता है, जो अक्सर बैंक FD से भी ज्यादा होता है. यानी बिना किसी रिस्क के आपका पैसा लगातार ग्रो करता रहता है.

5. रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी

PF का सबसे बड़ा फायदा आपको रिटायरमेंट (Retirement Security) पर मिलता है. लंबे समय तक जमा हुआ पैसा आपके बुढ़ापे का सहारा बनता है. इससे आपको पेंशन, मेडिकल खर्च और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है.

तो अगली बार जब आपकी सैलरी स्लिप में PF कटने की लाइन दिखे,तो परेशान मत होना. समझ जाइए कि ये आपके आज का नहीं, बल्कि आपके कल का सबसे बड़ा इंवेस्टमेंट है.

