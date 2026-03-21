अब घर में झाड़ू-पोछा करेगा रोबोट! Dreame ने भारत में लॉन्च किए L40 Ultra AE और D20 Ultra रोबोट वैक्यूम

स्मार्ट होम डिवाइस बनाने वाली Dreame Technology ने भारत में अपने दो नए रोबोट वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किए हैं. Dreame L40 Ultra AE और Dreame D20 Ultra नाम के ये डिवाइस घर की सफाई को पूरी तरह ऑटोमेटिक बना सकते हैं. इनकी मदद से झाड़ू और पोछा दोनों काम एक ही मशीन से हो जाएंगे.

क्या खास है इन रोबोट्स में?

Dreame के ये दोनों रोबोटिक वैक्यूम घर का मैप खुद तैयार करते हैं और उसी हिसाब से सफाई करते हैं.

- ये फर्नीचर, तार और अन्य चीजों को पहचानकर उनसे टकराने से बचते हैं.

- अलग-अलग फ्लोर और कार्पेट को पहचानकर सफाई मोड बदल लेते हैं.

- कार्पेट मिलने पर सक्शन बढ़ जाता है और मॉप ऊपर उठ जाता है.

Dreame L40 Ultra AE के फीचर्स

Dreame L40 Ultra AE को ज्यादा पावरफुल मॉडल माना जा रहा है.

- 19,000Pa तक की दमदार सक्शन पावर

- TriCut Brush 3.0 जिससे बाल उलझते नहीं

- MopExtend RoboSwing टेक्नोलॉजी, जिससे कोनों तक सफाई

- 3DAdapt स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम

इसका खास फीचर इसका पावर डॉक स्टेशन है, जो कई काम खुद कर लेता है:

- डस्ट अपने आप खाली करना

- मॉप को गर्म पानी से साफ करना

- जरूरत पड़ने पर पानी भरना

Dreame D20 Ultra क्या कर सकता है?

Dreame D20 Ultra भी एक शानदार ऑप्शन है.

- 13,000Pa सक्शन पावर

- DuoScrub मॉपिंग सिस्टम (डबल घूमने वाले मॉप)

- 5200mAh बैटरी (करीब 250 मिनट सफाई)

- Pathfinder नेविगेशन और 3DAdapt ऑब्स्टेक अवॉइडेंस

यह मशीन कई दिनों तक बिना डस्ट बैग खाली किए काम कर सकती है.

कीमत और उपलब्धता

- Dreame L40 Ultra AE की कीमत: 59,999 रुपये

- Dreame D20 Ultra की कीमत: 39,999 रुपये

ये दोनों रोबोट 18 मार्च से Amazon India और Croma स्टोर्स पर उपलब्ध हैं. कंपनी 1 साल की वारंटी और 160+ शहरों में सर्विस सपोर्ट भी दे रही है.

क्यों खरीदें ये रोबोट?

- पूरी तरह ऑटोमेटिक सफाई

- समय और मेहनत की बचत

- स्मार्ट नेविगेशन और एडवांस फीचर्स

- घर को साफ रखने का आसान तरीका

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