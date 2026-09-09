विज्ञापन
विशेष लिंक

छठ के लिए 8 नवंबर को घर जाने वालों के टिकट बुकिंग हुई शुरू, फटाफट बुक करें अपनी सीट

छठ पूजा के मौके पर 8 नवंबर को बिहार और पूर्वांचल जाने वाले रेल यात्रियों के आईआरसीटीसी पर टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है. जानिए दिल्ली और मुंबई से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों की सूची और आईआरसीटीसी मास्टर लिस्ट व आईआरसीटीसी वॉलेट के जरिए कंफर्म बर्थ पाने के स्मार्ट तरीके.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
छठ के लिए 8 नवंबर को घर जाने वालों के टिकट बुकिंग हुई शुरू, फटाफट बुक करें अपनी सीट
छठ पर बिहार जाने वालों के लिए 8 नवंबर की ट्रेन बुकिंग शुरू
NDTV

इस साल दिवाली का त्योहार 8 नवंबर को छठ 13 नवंबर को मनाया जाएगा. इस दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन भी चलाने का ऐलान किया है. इस बीच बिहार और पूर्वांचल के लाखों रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे के 60 दिवसीय एडवांस रिजर्वेशन पीरियड नियम के तहत 8 नवंबर की यात्रा के लिए आईआरसीटीसी पर बुकिंग शुरू हो चुकी है. 

त्योहारों के दौरान दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों से बिहार के पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर, सहरसा वगैरह जाने वाली नियमित ट्रेनों में टिकट बुकिंग विंडो खुलते ही सीटें बहुत तेजी से फुल हो रही हैं. ऐसे में दिन गुजरने के साथ ही कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी. लिहाजा, रेलवे ने लोगों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए 8 नवंबर के लिए 9 सितंबर को ही टिकट बुक कर लें.  

8 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से बिहार जाने वाली प्रमुख नियमित ट्रेनें

  •  तेजस राजधानी एक्सप्रेस (12310): नई दिल्ली से पटना सबसे तेज और प्रीमियम ट्रेन है.
  •  संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12394): नई दिल्ली से पटना-बिहार जाने वाले यात्रियों की पहली पसंद.
  •  श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392): नई दिल्ली से राजगीर (वाया पटना)-दोपहर 13:10 बजे प्रस्थान.
  •  मगध एक्सप्रेस (20802): नई दिल्ली से इस्लामपुर (वाया पटना) -रात 21:05 बजे प्रस्थान.
  •  विक्रमशिला एक्सप्रेस (12368): आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर.
  •  वैशाली एक्सप्रेस (12554): नई दिल्ली से सहरसा (वाया बरौनी).
  •  बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12566): नई दिल्ली से दरभंगा.
  •  स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12562): नई दिल्ली से जयनगर.
  •  नॉर्थ ईस्ट (12506) और सीमांचल एक्सप्रेस (12488): आनंद विहार से जोगबनी/गुवाहाटी (कटिहार व पूर्णिया रूट).

8 नवंबर को मुंबई से बिहार जाने वाली प्रमुख नियमित ट्रेनें

  •  एलटीटी पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12141): लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पटना.
  •  सीएसएमटी पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22360): छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पटना.
  •  भागलपुर एक्सप्रेस (12336): एलटीटी से भागलपुर.
  •  सहरसा हमसफर एक्सप्रेस (22913): बांद्रा टर्मिनस से पटना होते हुए सहरसा.
  •  वास्को डी गामा पटना एक्सप्रेस (12741): पनवेल/मुंबई से पटना.
  •  एलटीटी कामाख्या एसी एक्सप्रेस (12519): एलटीटी से बरौनी/खगड़िया होते हुए.
  •  अवध एक्सप्रेस (19037): बांद्रा टर्मिनस से मुजफ्फरपुर व बरौनी.

इन  5 स्मार्ट ट्रिक्स से त्योहारों के भीड़ में भी पाएं कंफर्म रेल टिकट

आईआरसीटीसी के मास्टर लिस्ट से बचाएं वक्त

सुबह 8:00 बजे बुकिंग शुरू होने से पहले आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट के  माई अकाउंट में मास्टर लिस्ट में जाकर यात्रियों के नाम, उम्र और पहचान की जानकारी सुरक्षित रख लें. बुकिंग के समय पैसेंजर लिस्ट केवल एक क्लिक में सेलेक्ट हो जाएगी, जिससे कीमती सेकंड बचेंगे.

आईआरसीटीसी वॉलेट पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करें

पेमेंट के दौरान बैंकों के सर्वर या ओटीपी पेज पर अटके बिना तेजी से टिकट बुक करने के लिए रेलवे का अपना पेमेंट गेटवे के लिए आईआरसीटीसी वॉलेट का इस्तेमाल करें. 

अल्टरनेट स्टेशन कोटा ट्रिक

अगर दिल्ली से पटना की सीटें फुल हैं, तो पटना के आगे वाले स्टेशन जैसे मोकामा, किऊल या बरौनी तक की टिकट सर्च करें और अपना Boarding Point दिल्ली ही चुनें. कई बार अंतिम कोटा में कंफर्म सीटें मिल जाती हैं.

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों पर नज़र रखें

रेलवे पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा समय-समय पर करता है. इन स्पेशल ट्रेनों पर 60 दिन वाला एडवांस बुकिंग नियम लागू नहीं होता है. जैसे ही इन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो, तुरंत लॉगिन करके टिकट बुक करें.

यह भी पढ़ें- दिवाली-छठ के बाद भी इस तारीख तक चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुकिंग भी हुई शुरू, जल्दी रिजर्व कर लें अपनी सीट

तत्काल और प्रीमियम तत्काल 

अगर एडवांस बुकिंग में टिकट न मिले, तो यात्रा की तारीख से ठीक एक दिन पहले सुबह 10:00 बजे एसी के लिए और 11:00 बजे सामान्य तत्काल कोटा के जरिए कोशिश करें. इसके अलावा,  प्रीमियम तत्काल  कोटा में भी ट्राई कर सकते हैं, जहां मांग के मुताबिक किराया थोड़ा अधिक होता है, लेकिन कंफर्म सीट मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं.

यह भी पढ़ें- Diwali पर घर जाने के लिए 7 नवंबर के ट्रेनों की टिकट की बुकिंग हुई शुरू, ऐसे पाएं कंफर्म सीट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali 2026, Chhath Puja, Train Ticket Booking, IRCTC, Indian Railways
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com