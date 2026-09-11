बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान, पटना से लेकर मुजफ्फपुर, सीतामढ़ी तक, दिवाली-छठ के लिए फटाफट बुक करें टिकट

त्योहार के सीजन की शुरुआत हो चुकी है. अब बड़े त्योहार जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली-छठ को लेकर ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है. यात्रियों की भीड़ इस बात से पता चल रहा है कि सुबह 8 बजे टिकट बुकिंग शुरू होते ही अलगे 5 से 10 मिनट में सारी सीटें फुल हो जा रही है. हालांकि अगर अब भी आपको टिकट नहीं मिला है तो आपके पास अभी और मौके हैं. क्योंकि रेलवे ने बिहार जाने के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है. रेलवे ने पटना, मुजफ्फरपुर से लेकर जोगबनी, सीतामढ़ी जैसे कई स्थानों के लिए स्पेशल ट्रेन अक्टूबर महीने से चलाने का ऐलान किया है.

पूर्व-मध्य रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दिया है. जिसमें कहा है कि आने वाले त्योहारों के मौके पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए, रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इसमें अलग-अलग जगहों के 8 जोड़ी ट्रेन का ऐलान किया गया है जो अक्टूबर महीने से शुरू होगी और नवंबर महीने तक अगले आदेश तक जारी रहेगी.

कौन-कौन सी ट्रेन का हुआ ऐलान