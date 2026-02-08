माइक्रोवेव और ओवन में क्या अंतर होता है? घर में किसे इस्तेमाल करें, जानिए दोनों के बीच अंतर

आज के समय में किचन के काम को आसान और तेज बनाने के लिए ओवन और माइक्रोवेव का इस्तेमाल काफी आम हो गया है. खाना गर्म करना हो या फिर कुछ हेल्दी स्नैक्स तैयार करने हो. इनकी मदद से काम आसान हो जाता है. घर में खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव और ओवन दोनों ही जरूरी उपकरण होते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग‑अलग कामों के लिए किया जाता है, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होते है. सही उपकरण चुनने से आपका समय बचेगा, खाना बेहतर बनेगा और कुकिंग का मजा भी बढ़ेगा. चलिए आपको बताते हैं माइक्रोवेव और ओवन में क्या अंतर होता है?

यह भी पढ़ें:- जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस क्या है, कैसे काम करता है? जानिए लाभ और कवरेज

माइक्रोवेव कैसे काम करता है?

माइक्रोवेव खाने के अंदर मौजूद पानी के कणों (water molecules) को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करता है. इससे खाना बहुत जल्दी पकता है. यह खाना बहुत जल्दी गर्म करता है, रीहीट करने, डिफ्रॉस्ट करने या हल्के‑फुल्के खाने बनाने में अच्छा और खाने में करारापन या ब्राउनिंग लगभग नहीं होता.

ओवन खाने को चारों तरफ से गरम हवा देकर पकाता है. यह धीरे‑धीरे और समान रूप से खाना पकाता है ओवन बेकिंग, रोस्टिंग और ब्राउनिंग के लिए बेहतरीन होता है. यह खाना समान रूप से और अच्छी तरह पकाता है, ब्रेड, केक, पिज्जा, और मांस भूनने के लिए सबसे अच्छा, खाने में करारापन, ब्राउनिंग और खूबसूरत टेक्सचर देता है.

फीचर माइक्रोवेव ओवन कुकिंग स्पीड बहुत तेज धीमी फूड टेक्सचर नरम, गीला करारा, ब्राउन किसके लिए बेहतर रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग, जल्दी खाना बनाना बेकिंग, रोस्टिंग, स्लो कुकिंग ऊर्जा खपत कम लंबा पकाने पर ज्यादा आकार छोटा, काउंटरटॉप पर रखा जा सकता है बड़ा, अक्सर एक जगह स्थिर कीमत किफायती आमतौर पर महंगा

खाना बहुत जल्दी गर्म करता है

कम बिजली खर्च होती है

इस्तेमाल करना आसान

खाना बनाने के सीमित तरीके

खाना करारा या ब्राउन नहीं होता