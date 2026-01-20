विज्ञापन
Delhi Traffic Advisory: दिल्‍ली में आज ITO चौराहा समेत इन 8 सड़कों पर लग सकता है जाम! घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पढ़ लें

राजधानी दिल्‍ली में आज कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को प्रभावित रास्तों से बचने की सलाह दी है. इसके साथ ही जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने को कहा गया है.

Delhi Traffic Advisory: दिल्‍ली में किन जगहों पर नो एंट्री, कहां लग सकता है जाम?

दिल्‍लीवालों के लिए जरूरी खबर है. आज घर से दफ्तर, स्‍कूल-कॉलेज या किसी और जरूरी काम से कहीं निकलने की तैयारी है तो आपके लिए जरूरी सूचना है. आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक राजधानी की कुछ प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके चलते इन रास्‍तों पर जाम लगने की आशंका है. आप अगर इन सड़कों से होकर गुजरेंगे तो हो सकता है कि आपको जाम में फंसना पड़े. दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवायजरी जारी कर बताया है कि 20 जनवरी 2026 को आधिकारिक जरूरतों (Official Exigencies) के चलते राजधानी के कई प्रमुख हिस्सों में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और डायवर्जन लागू करने का फैसला किया गया है.  

ट्रैफिक प्रतिबंध और समय

  • तारीख: 20 जनवरी 2026.
  • समय: सुबह 08:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक.

कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित? 

  • W पॉइंट, A पॉइंट (ITO चौक)
  • बहादुर शाह जफर मार्ग, 
  • दीनदयाल उपाध्‍याय मार्ग,
  • मिरदर्द रोड और मिरदर्द रेड लाइट 
  • जहांगीर रोड और प्रेस रोड 

इन सड़कों और आसपास की दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे.

कहां-कहां नो पार्किंग? उठा लिए जाएंगे वाहन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित सड़कों के दोनों कैरिजवे पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. यानी यहां नो पार्किंग लागू रहेगा. 

  • बहादुर शाह जफर मार्ग, आई.पी. मार्ग, DDU मार्ग.
  • टैगोर रोड, विष्णु दिगंबर मार्ग, मिरदर्द रोड.
  • मिरदर्द रेड लाइट, रंजीत सिंह मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर.
  • जवाहरलाल नेहरू मार्ग और प्रेस रोड.

नियमों का उल्लंघन कर पार्क किए गए वाहनों को न केवल टो (Towed away) किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

आम लोगों से ट्रैफिक पुलिस की अपील 

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और प्रभावित रास्तों से बचने की सलाह दी है. इसके साथ ही जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने को कहा गया है. सहयोग के लिए मुख्य चौक-चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों और ट्रैफिक साइनबोर्ड का पालन करने को कहा गया है. साथ ही सुगम यातायात अनुभव के लिए धैर्य बनाए रखने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है. 

मदद और अपडेट के लिए कहां संपर्क करें? 

रियल-टाइम अपडेट और सहायता के लिए आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मदद ले सकते हैं. 

  • वेबसाइट: traffic.delhipolice.gov.in
  • व्हाट्सएप: 8750871493
  • हेल्पलाइन नंबर: 1095 या 011-25844444

इनके अलावा सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (X) पर @dtptraffic पर भी आपके काम की जानकारी मिल सकती है. 

