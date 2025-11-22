राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में विश्वप्रसिद्ध व्यापार मेला (Delhi Trade Fair 2025) लगा है. 14 नवंबर से शुरू हुआ ये मेला आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है. दिल्ली ट्रेड फेयर का ये 44वां संस्करण है. इस साल व्यापार मेले (IITF) की थीम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' रखी गई है. वीकेंड के चलते शनिवार को यहां भारी भीड़ देखी जा रही है. रविवार को भी छुट्टी को लेकर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे. अगर आप भी अब तक इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में नहीं जा पाए हैं तो हम यहां इसके टिकट, एंट्री, पार्किंग की व्यवस्था समेत तमाम जानकारी लेकर आए हैं.
मेट्रो से आ रहे हैं तो यहां उतरें
अगर आप मेट्रो से ट्रेड फेयर घूमने आ रहे हैं तो आपको ब्लू लाइन पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन (Supreme Court Metro Station) पर उतरना होगा. यहां नीचे उतरते ही आपको भारत मंडपम का रास्ता दिखेगा. वहीं ई-रिक्शा लेना चाहें तो ये व्यवस्था भी मिल जाएगी. भारत मंडपम पहुंचने से पहले आप IITF का लेआउट देख सकते हैं, जहां हर पवेलियन की जानकारी उपलब्ध है. हालांकि वहां जाने के बाद भी आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी.
बस से आ रहे हैं तो यहां उतरें
यदि आप दिल्ली ट्रेड फेयर में बस से आ रहे हैं तो आपको मथुरा रोड पर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन बस स्टॉप पर उतरना सही रहेगा. यहां बस स्टॉप के पीछे साइड गेट नंबर-10 मिल जाएगा. वहीं भैरो मार्ग की ओर से आने वाले लोगों के लिए गेट नंबर-3 और 6 नजदीक रहेगा.
कहां मिलेगी दिल्ली ट्रेड फेयर की टिकट?
दिल्ली ट्रेड फेयर की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर उपलब्ध है. ऑफलाइन टिकट आप दिल्ली मेट्रो के 55 स्टेशनों से खरीद सकते हैं. स्टेशनों की लिस्ट इस न्यूज स्टोरी में सबसे नीचे दी गई है. वहीं ऑनलाइन टिकट आप DMRC Sarthi Momentm2.0 ऐप से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं.
किन लोगों की एंट्री किस गेट से?
ट्रेड फेयर में गेट नंबर 3, 4 (भैरो रोड) 6, और 10 (मथुरा रोड) से एंट्री हो रही है. शुरू के 5 दिन 'बिजनेस डे' के तौर पर रखा गया था. इसके बाद आम लोगों की एंट्री खोली गई. अब बिजनेसमैन और आम लोगों को इन्हीं गेट्स से प्रवेश कराया जा रहा है.
पार्किंग के लिए कहां है व्यवस्था?
अगर आप अपनी गाड़ी लेकर ट्रेड फेयर में पहुंच रहे हैं तो आपको पार्किंग की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है. अपने वाहन से आने वालों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है. भारत मंडपम की अंडरग्राउंड पार्किंग में 3,500 से जयादा कारें पार्क हो सकती हैं. वहीं ITPO ने भैरो मार्ग के किनारे टेंडर के जरिये पार्किंग की जिम्मेदारी दे रखी है.
दिल्ली ट्रेड फेयर का टिकट प्राइस
ट्रेड फेयर 19 नवंबर से ही आम लोगों के लिए खोला जा चुका है और अब एंट्री टिकट के दाम सामान्य हैं.वीकेंड और हॉलीडे वाले दिन एक टिकट के लिए 150 रुपये देने होंगे, जबकि बच्चे के टिकट के लिए 60 रुपये देने होंगे. वहीं वीक-डेज यानी सोमवार से शुक्रवार तक एक टिकट का दाम 80 रुपये है, जबकि बच्चे की टिकट 40 रुपये में मिलेगी.
इन लोगों को मिलेगी फ्री एंट्री
दिल्ली ट्रेड फेयर मे 19 से लेकर 27 नवंबर तक दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को फ्री एंट्री मिलेगी. ये सुविधा उन्हें प्रमाण पत्र दिखाने पर दी जाएगी.
इन 55 मेट्रो स्टेशनों पर ले सकते हैं टिकट
- न्यू दिल्ली
- राजीव चौक
- सेंट्रल सेक्रेटेरियट
- दिल्ली हाट INA
- साकेत
- मंडी हाउस
- बाराखंभा
- करोल बाग
- कीर्ति नगर
- दिलशाद गार्डन
- शाहदरा
- कश्मीरी गेट
- बॉटेनिकल गार्डन
- दिल्ली गेट
- आईटीओ
- शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा)
- इंदरलोक
- नेताजी सुभाष प्लेस
- रोहिणी वेस्ट
- रिठाला
- समयपुर बादली
- जहांगीरपुरी
- आजादपुर
- जीटीबी नगर
- सिकंदरपुर
- मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम
- नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी
- सेक्टर-52 नोएडा
- नोएडा सिटी सेंटर
- इंद्रप्रस्थ
- राजौरी गार्डन
- उत्तम नगर ईस्ट
- द्वारका मोड़
- द्वारका
- वैशाली
- आनंद विहार ISBT
- कड़कड़डूमा
- लक्ष्मी नगर
- पंजाबी बाग
- मुंडका
- ब्रिगेडियर होशियार सिंह
- लाजपत नगर
- कालकाजी मंदिर
- बदरपुर बॉर्डर
- राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़)
- मजलिस पार्क
- सरोजिनी नगर
- मयूर विहार-I
- वेलकम
- शिव विहार
- जनकपुरी वेस्ट
- मुनिरका
- हौज खास
- धंसा बस स्टैंड
- द्वारका सेक्टर-21
...तो फिर देर किस बात की? अगर आप भी अबतक ट्रेड फेयर नहीं जा पाए हैं, जानकारी के अभाव में दिक्कतें आ रही थीं तो अब आपके पास पूरी डिटेल है. फुरसत निकालिए और घूम आइए.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं