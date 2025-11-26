विज्ञापन

दिल्ली ट्रेड फेयर में दिखेंगी ऐसी चीजें कि दिल खुश हो जाएगा, ये 5 हाइलाइट्स बिल्कुल मिस न करें

दिल्ली ट्रेड फेयर 2025 शुरू हो चुका है और इस बार लोगों के लिए देखने और खरीदने को ढेरों खास चीजें हैं. विदेशी स्टॉल्स से लेकर सरस पवेलियन, यूपी के ‘लोकल टू ग्लोबल’ प्रोडक्ट, स्वादिष्ट फूड स्टॉल्स और कल्चरल इवेंट्स,सब इस फेयर की सबसे बड़ी खासियतें हैं.

Delhi Trade Fair 2025: साल भर का इंतजार खत्म हो चुका है और 19 नवंबर से 44वां इंडिया इंटरनेशनल दिल्ली ट्रेड फेयर (Delhi Trade Fair Me Kya Dekhne) आम लोगों के लिए खुल चुका है. हर साल की तरह इस बार भी यहां घूमने, देखने और शॉपिंग करने के इतने ऑप्शन्स हैं कि पूरा दिन भी कम पड़ जाए. भारत के 30 राज्यों और दुनिया के 13 देशों (Delhi Trade Fair Me Kya Khas Hai) ने इसमें हिस्सा लिया है. इसलिए अगर आप इस वीकेंड कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो प्रगति मैदान का ये ट्रेड फेयर आपके लिए परफेक्ट जगह है.

दिल्ली ट्रेड फेयर में देखने लायक स्टॉल्स (Stalls In Delhi Trade Fair)

विदेशी स्टॉल्स

भारत के अलावा 12 देशों के 100 से ज्यादा स्टॉल यहां लगे हैं. नेपाल, थाईलैंड, दुबई, ईरान, अफगानिस्तान, कोरिया, तुर्की, इजिप्ट और ट्यूनीशिया के स्टॉल्स सबसे ज्यादा लोगों को अट्रेक्ट कर रहे हैं. यहां आप उन देशों के होम डेकोर, आर्ट क्राफ्ट और रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली कई चीजें देख और खरीद सकते हैं. ईरान और अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स वाले स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ लगी रहती है.

सरस पवेलियन

हॉल नंबर 8, 9 और 10 में लगा सरस पवेलियन इस बार लोगों का फेवरेट बना हुआ है. ‘लखपति दीदियां योजना' के तहत देशभर से आई महिलाओं ने यहां अपने स्टॉल लगाए हैं. उनके बनाए कपड़े, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और घरेलू प्रोडक्ट्स देखकर आपको साफ लगेगा कि भारतीय महिलाएं कितनी सशक्त और क्रिएटिव हो चुकी हैं. यहां घूमते घूमते ही आपको इतने अनोखे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा.

 ‘लोकल टू ग्लोबल' स्टॉल्स

अगर आप भारतीय कला और क्राफ्ट को करीब से देखना चाहते हैं, तो यूपी के स्टॉल्स मिस न करें. यहां असली बनारसी साड़ियां, भदोही के कार्पेट, मेरठ के क्रिकेट बैट और कानपुर का मशहूर चमड़े का सामान देखने और खरीदने के लिए उपलब्ध है.

खाने पीने की धूम

शॉपिंग के बीच अगर भूख लग जाए तो यहां हर राज्य का स्वाद आपके सामने है. राजस्थानी थाली से लेकर गुजराती नमकीन और यूपी का मलाई मखन तक.

कल्चरल इवेंट्स और सेल्फी पॉइंट्स

हर दिन अलग अलग राज्यों के डांस और म्यूजिक के कार्यक्रम यहां हो रहे हैं. जो माहौल को और खूबसूरत बना देते हैं. वहीं, बच्चों और युवाओं के लिए इंडिया गेट, राजस्थानी और विदेशी थीम वाले कई सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं.

