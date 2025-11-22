विज्ञापन

Delhi Trade Fair 2025: ट्रेड फेयर 2025 में इन स्टॉल्स पर उमड़ रही है लोगों की भीड़, जानिए यहां क्या क्या है खास

दिल्ली ट्रेड फेयर 2025 में इस बार सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है दिल्ली पवेलियन, जहां मिनी इंडिया की झलक, राज्यों के खास प्रोडक्ट्स, फैब्रिक्स, गजक, मसाले, होम डेकोर और सेल्फी पॉइंट्स विजिटर्स को खूब पसंद आ रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Delhi Trade Fair 2025: ट्रेड फेयर 2025 में इन स्टॉल्स पर उमड़ रही है लोगों की भीड़, जानिए यहां क्या क्या है खास
ट्रेड फेयर जाएं तो यहां जरूर जाइए.

Delhi Trade Fair 2025: दिल्ली ट्रेड फेयर 2025 इस बार भी लोगों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है. प्रगति मैदान में लगा ये विशाल मेला देश और दुनिया के हजारों प्रोडक्ट्स, अलग-अलग कल्चर, खानपान और शॉपिंग ऑप्शन्स (Shopping Options in Delhi Trade Fair) के साथ दोबारा मौजूद है. फैशन, होम डेकोर, फूड, टेक्नोलॉजी और विदेशी पवेलियन (Foreign Stalls In Delhi Trade Fair) हर सेक्शन में लोगों की अच्छी खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है. आप भी अगर यहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए यहां क्या है खास.

 बिहार में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, जाएं तो जरूर करें दर्शन, जान‍िए वहां का पुराना इत‍िहास

मिनी इंडिया की झलक

हॉल नंबर 2 की पहली मंजिल में प्रवेश करते ही मिनी इंडिया का असली मजा मिल जाता है. सबसे पहले दिखाई देता है लकड़ी और गत्ते से बना लाल किला, जिसकी बाउंड्री के अंदर ही कई स्टॉल सजाए गए हैं. इस पवेलियन में दो रास्तों से लोग अंदर जा सकते हैं. पहला रास्ता सीधे आपको मिनी इंडिया की रंगीन दुनिया में ले जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

यहां देश के अलग-अलग राज्यों की झलक आसानी से देखने को मिल जाती है.

• राजस्थान के व्यापारी स्वादिष्ट गजक बेचते मिले.

• श्रीनगर से लाए गए फैब्रिक और सूट काफी पसंद किए जा रहे हैं.

• गुजरात के स्टॉल पर तकिए, चादर और अलग अलग बेडिंग आइटम मिल रहे हैं.

• तमिलनाडु के नमकीन और मसाले भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.

• कर्नाटक के स्टॉल पर आदिवासी तेल की काफी चर्चा है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Ajay Kumar Patel

विदेशी पवेलियन बना महिलाओं का पसंदीदा

हॉल नंबर 1 के ग्राउंड फ्लोर पर लगे विदेशी पवेलियन में रोजाना अच्छी भीड़ देखी जा रही है खासकर महिलाओं की. यहां थाईलैंड, दुबई, ईरान, चीन, अफगानिस्तान, कोरिया, तुर्की, इजिप्ट और ट्यूनीशिया समेत करीब 12 देशों के 80 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं.

थाईलैंड के सबसे ज्यादा स्टॉल हैं. अफगानिस्तान और ईरान के स्टॉल पर ड्राई फ्रूट खरीदारों की भीड़ रहती है.

ट्रैफिक पुलिस की सख्त निगरानी

ट्रेड फेयर के दौरान भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक जाम न लगे. इसके लिए पुलिस पहले से अलर्ट पर है. प्रगति मैदान के आसपास 250 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर रख रहे हैं. गलत पार्किंग पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और गाड़ियों को उठाकर नेशनल स्टेडियम में रखा जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Trade Fair 2025 Stalls, Delhi Trade Fair 2025, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com