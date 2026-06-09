यमुना को साफ बनाने का मौका: 14 जून को दिल्ली में होगा मेगा सफाई अभियान, आप भी बन सकते हैं बदलाव का हिस्सा

दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना नदी को साफ बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. 14 जून को राजधानी में 'यमुना रिवरफ्रंट क्लीनलिनेस कैंपेन 2026' का आयोजन किया जाएगा. खास बात यह है कि इस अभियान में दिल्ली का कोई भी नागरिक शामिल होकर यमुना को बचाने की इस पहल का हिस्सा बन सकता है. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, इस मेगा सफाई अभियान का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी. सीएम यमुना के घाटों पर पहुंचकर सफाई अभियान में हिस्सा लेंगी और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी.
जनता की भागीदारी भी जरूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि साफ, निर्मल और अविरल यमुना का सपना तभी पूरा होगा, जब सरकार के साथ-साथ आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. उन्होंने कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय पहचान का हिस्सा है. इसलिए इसकी सुरक्षा और सफाई हम सभी की साझा जिम्मेदारी है.हजारों लोग होंगे शामिल
14 जून को होने वाले इस अभियान में करीब 500 सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से हजारों स्वयंसेवक और आम नागरिक भी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे. सरकार का मकसद इसे एक जनआंदोलन का रूप देना है, ताकि लोग सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी यमुना को साफ रखने की आदत अपनाएं.पिछले अभियान से मिली थी बड़ी सफलता
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल 'मेरी यमुना, मेरा कर्तव्य' अभियान चलाया गया था. इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था. उस दौरान यमुना और उसके घाटों से 12 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया गया था, जिसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया. इस अभियान की सफलता ने साबित कर दिया कि जब सरकार और जनता साथ आते हैं, तो बड़ा बदलाव संभव हो जाता है.
प्रशासन ने की पूरी तैयारी
𝟱𝟬𝟬+ 𝗡𝗚𝗢𝘀 | 𝗧𝗵𝗼𝘂𝘀𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿𝘀 | 𝗢𝗻𝗲 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲𝗱 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 8, 2026
𝗝𝗼𝗶𝗻 𝘂𝘀 𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗲𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗬𝗮𝗺𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗵𝗮𝘁. 𝗚𝗶𝘃𝗲 𝗮 𝗳𝗲𝘄 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀. 𝗠𝗮𝗸𝗲 𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆, 𝟭𝟰… pic.twitter.com/APpPpUxK3L
अभियान को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारियां कर रही है. सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, पीने के पानी, साफ-सफाई, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन सेवाओं की विशेष व्यवस्था की जा रही है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की पहचान है. 14 जून का यह अभियान हर दिल्लीवासी के लिए एक मौका है कि वह आगे आए और इस बदलाव का हिस्सा बने.
यह भी पढ़ें- दिल्ली में गर्मी से राहत का नया इंतजाम, बांस से बनेंगे 'कूलिंग जोन', जानें कहां-कहां और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं