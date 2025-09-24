क्या बिना बैंक अकाउंट Credit Card मिल सकता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात

आज के डिजिटल जमाने में क्रेडिट कार्ड सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह आपके क्रेडिट स्कोर और फाइनेंशियल प्रोफाइल को बनाने में भी मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बैंक अकाउंट खोले बिना भी क्रेडिट कार्ड मिलना संभव है? हां, ऐसा अब संभव है क्योंकि NBFCs और फिनटेक कंपनियां अब ऐसे आसान ऑप्शन दे रही हैं जिनमें बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है.

आज के समय में ये कार्ड्स डिजिटल पेमेंट, आसान रीपेमेंट और EMI की सुविधा के साथ आते हैं. साथ ही, इनसे आप अपना क्रेडिट स्कोर भी सुधार सकते हैं और भविष्य में बड़े लोन या अन्य क्रेडिट लेने में आसानी होती है.

NBFCs और फिनटेक दे रहे ये सुविधा

कुछ NBFCs और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जैसे Slice, LazyPay, Simpl और प्रीपेड/स्टोर कार्ड्स बिना बैंक अकाउंट के क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं देते हैं.

Slice Card डिजिटल क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है और इसके लिए सिर्फ पैन, आधार और मोबाइल नंबर चाहिए. लिमिट आम तौर पर 5,000 से 50,000 रुपये तक होती है.

LazyPay Buy Now Pay Later सर्विस है, इसमें बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती और क्रेडिट लिमिट 10,000 से 50,000 रुपये तक हो सकती है.

Simpl डिजिटल क्रेडिट लाइन देता है, ऑनलाइन शॉपिंग में तुरंत पेमेंट कर सकते हैं और लिमिट 5,000 से 40,000 रुपये तक है.

Prepaid/Store Cards जैसे Amazon Pay या Flipkart Pay Later बिना बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. लिमिट 2,000 से 25,000 रुपये तक होती है.

Secured Credit Card कुछ बैंक FD के आधार पर भी देती हैं, इसमें आपकी डिपॉजिट लिमिट बनती है.

बिना बैंक अकाउंट वाले क्रेडिट कार्ड के फायदे

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता नहीं रहती. बिल का पेमेंट आप सीधे UPI, PhonePe, Paytm, Google Pay या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं. ये कार्ड उन लोगों के लिए बिल्कुल सही हैं जो बैंक से अभी जुड़े नहीं हैं, जैसे नए ग्रैजुएट, फ्रीलांसर या गिग वर्कर्स.

इसके अलावा, आप बिल किस्तों में भर सकते हैं और खरीदारी पर कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स भी पा सकते हैं. समय पर बिल भरने से आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत होता है, जिससे भविष्य में बड़े लोन या दूसरा क्रेडिट कार्ड लेना आसान हो जाता है.

बिना बैंक अकाउंट वाले कार्ड्स सामान्य क्रेडिट कार्ड जितने सुविधाजनक नहीं होते, लिमिट कम होती है और कुछ ऑफलाइन दुकानों में इस्तेमाल मुश्किल हो सकता है.

बिना बैंक अकाउंट किन्हें मिल सकता है क्रेडिट कार्ड?

क्रेडिट कार्ड आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और इनकम का स्टेबल सोर्स होना चाहिए. साथ ही, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए. इसके साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पता प्रमाण (बिजली/पानी बिल) और आय प्रमाण (सैलरी स्लिप या आयकर रिटर्न) शामिल हैं.

बिना बैंक अकाउंट अब क्रेडिट कार्ड लेना आसान

बिना बैंक अकाउंट के भी अब क्रेडिट कार्ड लेना आसान और संभव हो गया है. इसके लिए बस सही जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और थोड़ी रिसर्च की जरूरत है. फिनटेक और NBFC कंपनियां अब बैंकों से अलग, स्मार्ट तरीके से क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही हैं.ये कार्ड नए ग्रैजुएट, फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स और उन लोगों के लिए खास हैं जो अभी बैंकिंग सिस्टम में नए हैं. आप डिजिटल पेमेंट का अनुभव पा सकते हैं, अपने बिल समय पर भर सकते हैं और साथ ही अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं.

इस तरह आप बिना बैंक खाता खोले भी क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत बना सकते हैं.