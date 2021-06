कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो ऑनलाइन कर सकेंगे ठीक, जान लीजिए प्रोसेस

इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने बुधवार को एक ट्वीट करते हुए बताया कि यूजर कोविन वेबसाइट के जरिए ऐसी गलतियां सुधार सकते हैं. इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के आधिकारिक हैंडल पर भी एक ट्वीट कर बताया गया कि आखिर यूजर कैसे साइट पर जाकर सर्टिफिकेट की गलती को सुधार सकते हैं. ट्वीट में ऐप ने कहा, 'अगर कोविन टीकाकरण प्रमाण-पत्रों में अनजाने में आपके नाम में, जन्मतिथि में और लिंग में कोई त्रुटि हुई है तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं. कोविन की वेबसाइट पर जाएं और इस संबंध में अपनी समस्या बताएं.'

बता दें कि वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत से ही लाभार्थियों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है. यह सर्टिफिकेट यात्रा के वक्त और कई अन्य परिसरों तक जाने-आने में मदद करते हैं.

कैसे होगा गलतियों में सुधार? देखें स्टेप-बाइ-स्टेप गाइड

1. सबसे पहले कोविन पोर्टल पर जाइए. इसका लिंक है- www.cowin.gov.in

2. आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करना होगा.

3. आपके फोन पर 6 डिजिट का OTP (One Time Password) आएगा, इसे डालिए.

4. वेरिफाई पर क्लिक करिए और अकाउंट डिटेल्स पर जाइए.

5. अगर आप को वैक्सीन लग चुकी है तो आपको 'Raise an issue' का बटन दिखाई देगा. इसपर क्लिक करिए.

6. पोर्टल पर आपसे पूछा जाएगा कि 'What is the issue?' यहां आपको 'Correction in certificate' ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी गलती ठीक करानी होगी, उसपर टिक करना होगा. इसमें लिंग, जन्मतिथि और नाम का विकल्प दिया हुआ है.

7. इसके बाद आप अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे. इन डिटेल्स को वेरिफाई किया जाएगा, जिसके बाद आपको सुधार के साथ नया सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.

वैक्सीनेशन स्टेटस खुद से अपडेट करने की भी है सुविधा

बता दें कि इससे पहले, सरकार ने टीका लगवा चुके लोगों को स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया यानी सेल्फ-असेसमेंट प्रोसेस के जरिए से आरोग्य सेतु ऐप पर अपनी स्थिति खुद अपडेट करने की भी अनुमति दी थी. जिन लोगों को टीके की एक खुराक लगी है उन्हें अपने होम स्क्रीन पर वैक्सीनेशन स्टेटस के सामने नीले रंग का एक टिक दिखाई देगा और दोनों खुराकें ले चुके लोगों को ऐप पर 14 दिन बाद नीले रंग के दो टिक दिखाई देंगे. यह दोनों टिक कोविन पोर्टल से वैक्सीनेशन स्टेटस के वेरिफाई होने के बाद नजर आएंगे. वैक्सीनेशन स्टेटस को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर से अपडेट किया जा सकता है.

(भाषा से इनपुट के साथ)