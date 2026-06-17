सेना से रिटायर हुए अधिकारियों के लिए मौका, अजमेर में IGL CNG स्टेशन चलाने का अवसर, जानें कैसे करें आवेदन

देश की सेवा करने के बाद अब पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर सामने आया है. अगर आप भारतीय सेना से रिटायर्ड अधिकारी हैं और सम्मानजनक जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. Directorate General of Resettlement (DGR) ने रिटायर्ड रक्षा अधिकारियों के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के CNG स्टेशन के संचालन का मौका दिया है. डीजीआर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इस अवसर की जानकारी दी है.
क्या है यह अवसर?
अजमेर में स्थित IGL के CNG स्टेशन का संचालन रिटायर्ड रक्षा अधिकारियों को सौंपा जाएगा. यह एक कॉन्ट्रैक्ट आधारित मैनेजमेंट जिम्मेदारी होगी. इसमें उम्मीदवार को साफ ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) क्षेत्र में काम करने और एक बड़े संगठन के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा.कौन कर सकता है आवेदन?
इस अवसर के लिए केवल रिटायर्ड रक्षा अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. जैसे-
- आवेदक भारतीय सशस्त्र बलों के रिटायर्ड अधिकारी होने चाहिए.
- उनकी रैंक मेजर से लेकर ब्रिगेडियर या समकक्ष होनी चाहिए.
- उम्मीदवार की उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए.
- आवेदक ने पहले DGR, KSB या ECHS जैसी DESW से जुड़ी संस्थाओं की इसी तरह की किसी योजना का लाभ नहीं लिया हो.
- उम्मीदवार का DGR में पंजीकरण होना जरूरी है.
इसके अलावा कंपनी की तय अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा.कैसे करें आवेदन?
इच्छुक उम्मीदवार 20 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज ईमेल करने होगें. जैसे-
- एक्स-सर्विसमैन पहचान पत्र
- PPO (पेंशन भुगतान आदेश)
- रिलीज ऑर्डर
इन दस्तावेजों को (secocodgr@desw.gov.in) ईमेल आईडी पर भेजना होगा.
🇮🇳 Opportunity for Retired Armed Forces Officers— Directorate General of Resettlement (@dgrIndia) June 15, 2026
An IGL CNG Station at Ajmer, Rajasthan is available for allotment under the COCO (Company Owned Company Operated) Model for a period of 5 years.
Eligibility:
✔ Retired Officers: Major to Brig (Equivalent)
✔ Below 60 years of… pic.twitter.com/ZlRR4UP4oz
अधिक जानकारी और नियम-शर्तें जानने के लिए उम्मीदवार DGR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं.
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