India A vs Afghanistan A LIVE Score, Tri-Series 2026 Match Updates: ट्राई-नेशन 'ए' सीरीज 2026 के इस बेहद रोमांचक और 'करो या मरो' वाले मुकाबले में इंडिया 'ए' का सामना अफगानिस्तान 'ए' से हो रहा है, जहां मैच के शुरुआती घंटे में ही जबरदस्त हाई-ड्रामा और उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. अफगानिस्तान 'ए' ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारतीय पारी की शुरुआत होते ही मैदान पर अंपायरिंग के एक फैसले को लेकर भारी बवाल मच गया. दरअसल, भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी को पॉइंट पर एक विवादित कैच के बाद थर्ड अंपायर ने लंबी जांच के बाद 'नॉटआउट' करार दिया. हालांकि, मिले इस बड़े जीवनदान का सूर्यवंशी ज्यादा फायदा नहीं उठा सके और कसी हुई गेंदबाजी के आगे संघर्ष करते हुए 38 रन के निजी स्कोर पर पहले विकेट के रूप में पवेलियन लौट गए. भारत को पहला झटका लगने के बाद अब पूरा दारोमदार कप्तान तिलक वर्मा और मिडिल ऑर्डर पर आ गया है, जिन्हें फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए यहां से एक मजबूत साझेदारी खड़ी करनी होगी.

सोमवार को श्रीलंका A से सुपर ओवर में मिली हार के बाद, इंडिया A अब और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इससे फइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी. मेजबान श्रीलंका तीन मैचों में दो जीत और एक हार के साथ 4 पॉइंट्स और 0.494 के नेट रन रेट के साथ सबसे ऊपर है, जिससे अब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ही मुकाबला रह गया है.

स्क्वाड:

भारत ए टीम: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, विप्रज निगम, अरशद खान, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, प्रियांश आर्य, कुमार कुशाग्र, अशोक शर्मा

अफगानिस्तान ए टीम: इमरान मीर (कप्तान), हसन ईसाखिल, खालिद तानिवाल, बहिर शाह, फरमानुल्लाह सफी, इजाज अहमद अहमदजई, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), शम्स उर रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, जहीर खान, खलील गुरबाज, नूर उल रहमान, फरीदून दाऊदजई, इशाक रहीमी, फैसल खान अहमदजई, मोहम्मद इब्राहिम