India A vs Afghanistan A LIVE Score, Tri-Series 2026 Match Updates: ट्राई-नेशन 'ए' सीरीज 2026 के इस बेहद रोमांचक और 'करो या मरो' वाले मुकाबले में इंडिया 'ए' का सामना अफगानिस्तान 'ए' से हो रहा है, जहां मैच के शुरुआती घंटे में ही जबरदस्त हाई-ड्रामा और उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. अफगानिस्तान 'ए' ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारतीय पारी की शुरुआत होते ही मैदान पर अंपायरिंग के एक फैसले को लेकर भारी बवाल मच गया. दरअसल, भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी को पॉइंट पर एक विवादित कैच के बाद थर्ड अंपायर ने लंबी जांच के बाद 'नॉटआउट' करार दिया. हालांकि, मिले इस बड़े जीवनदान का सूर्यवंशी ज्यादा फायदा नहीं उठा सके और कसी हुई गेंदबाजी के आगे संघर्ष करते हुए 38 रन के निजी स्कोर पर पहले विकेट के रूप में पवेलियन लौट गए. भारत को पहला झटका लगने के बाद अब पूरा दारोमदार कप्तान तिलक वर्मा और मिडिल ऑर्डर पर आ गया है, जिन्हें फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए यहां से एक मजबूत साझेदारी खड़ी करनी होगी.
सोमवार को श्रीलंका A से सुपर ओवर में मिली हार के बाद, इंडिया A अब और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इससे फइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी. मेजबान श्रीलंका तीन मैचों में दो जीत और एक हार के साथ 4 पॉइंट्स और 0.494 के नेट रन रेट के साथ सबसे ऊपर है, जिससे अब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ही मुकाबला रह गया है.
स्क्वाड:
भारत ए टीम: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, विप्रज निगम, अरशद खान, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, प्रियांश आर्य, कुमार कुशाग्र, अशोक शर्मा
अफगानिस्तान ए टीम: इमरान मीर (कप्तान), हसन ईसाखिल, खालिद तानिवाल, बहिर शाह, फरमानुल्लाह सफी, इजाज अहमद अहमदजई, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), शम्स उर रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, जहीर खान, खलील गुरबाज, नूर उल रहमान, फरीदून दाऊदजई, इशाक रहीमी, फैसल खान अहमदजई, मोहम्मद इब्राहिम
IND A vs AFG A live score: प्रियांश आर्या की आक्रामक बल्लेबाजी जारी
प्रियांश आर्या ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है उसके बाद भी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी जारी है, वैभव सूर्यवंशी के पवेलियन लौटने के बाद अब बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है.
IND A vs AFG A live score: पावरप्ले में भारत का धमाकेदार खेल
इंडिया 'ए' ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 10 ओवरों में ही 1 विकेट के नुकसान पर 91 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है. पहले विकेट के रूप में वैभव सूर्यवंशी (38 रन) के आउट हुए है और अब ऋतुराज गायकवाड़ और प्रियांश आर्या की जोड़ी क्रीज पर है.
IND A vs AFG A live score: वैभव सूर्यवंशी 38 रन बनाकर आउट, भारत को पहला झटका
मैदान पर मिल रहे जीवनदान का फायदा उठाकर क्रीज पर पैर जमा चुके युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी आखिरकार पवेलियन लौट गए हैं, जिससे इंडिया 'ए' को 38 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा है. आउट होने से ठीक पहले थर्ड अंपायर के एक बेहद करीबी फैसले के कारण नॉटआउट बचकर भाग्यशाली रहे सूर्यवंशी इस बार किस्मत के सहारे को एक बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे.
IND A vs AFG A live score: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा तूफानी छक्का, गेंद हो गई गुम
वैभव सूर्यवंशी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजों की चौके और छक्कों में खबर ले रहे हैं, इस बीच उन्हें लगातार जीवनदान भी मिल रहा है. इस ओवर में 2 चौके और 1 छ्क्का लगाया है,
IND A vs AFG A live score Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा शानदार छक्का
वैभव सूर्यवंशी से अफगानिस्तान के खिलाफ पहला शानदार छक्का जड़ा है. अपने आक्रामक अंदाज़ से अलग वैभव इस ट्राई सीरीज में अपने परिचित अंदाज से थोड़े जुड़ा नजर आये हैं, हालांकि 50 ओवर के मैच के लिहाज से देखा जाये तो ये रणनीति कुछ हद तक सही भी नजर आती है.
IND A vs AFG A live score Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को मिला 2 जीवनदान
वैभव सूर्यवंशी को इस पारी में 2 बार जीवनदान मिल चुका है, अब देखना होगा की ये मौका वो किस हद तक भुना पाते हैं. 4 ओवर के खेल के बाद वैभव 14 रन बनाकर खेल रहे हैं और प्रियांश आर्य 13 रन बनाकर खेल रहे हैं.
IND A vs AFG A live score: वैभव सूर्यवंशी आउट या नॉटआउट? मैदान पर मचा बवाल
अंपायर्स ने युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बेहद करीबी फैसला सुनाया. दरअसल, अफगान गेंदबाज की गेंद पर पॉइंट फील्डर फरीदून ने बायीं तरफ लपकते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज कैच लपका. अफगानिस्तान की पूरी टीम जीत के जश्न में डूब गई और ऐसा लगा कि सूर्यवंशी की पारी का अंत हो गया है. मैदानी अंपायर्स ने इस करीबी कैच को पुख्ता करने के लिए तीसरे अंपायर (थर्ड अंपायर) का रुख किया.
थर्ड अंपायर ने जब अलग-अलग कैमरों के एंगल से रीप्ले को बार-बार फ्रेम-बाय-फ्रेम चेक किया, तो स्क्रीन पर दिखा कि कैच लेते समय गेंद का कुछ हिस्सा जमीन को छू रहा था. काफी देर तक जांच करने के बाद थर्ड अंपायर ने वैभव सूर्यवंशी को 'नॉटआउट' करार दिया.
IND A vs AFG A live score: प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर
आज मैदान पर प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी उतरी है, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज़ आज अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे. पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही प्रियांश ने चौका लगाया है. इस चौके की मदद से पहले ओवर में कुल 7 रन आये.
IND A vs AFG A live score Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी पर टिकी निगाहें, भारत की पारी शुरू
मैदान पर अंपायर्स के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ी उतर चुके हैं और इंडिया 'ए' की पारी की शुरुआत हो गई है. क्रीज पर भारत के 15 वर्षीय युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी और उनके जोड़ीदार मोर्चा संभाल चुके हैं. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है, और हर किसी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं.
India a vs Afghanistan a Live Score Updates:अफगानिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी
भारत के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला
India a vs Afghanistan a Live Score: तिलक वर्मा की कप्तानी और टीम का कॉम्बिनेशन
कप्तान तिलक वर्मा के लिए भी यह मैच बतौर लीडर एक बड़ी परीक्षा होने वाला है. पिछले मैच की गलतियों से सबक लेते हुए भारतीय टीम आज अपनी गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में कुछ कड़े फैसले ले सकती है. अफगानिस्तान 'ए' की टीम उलटफेर करने में माहिर है, इसलिए भारतीय थिंक-टैंक को खेल के हर विभाग में अपना शत-प्रतिशत देना होगा. डाम्बुला की पिच पर स्पिनर्स की भूमिका अहम रहने वाली है
India a vs Afghanistan a Live Score Updates: पॉइंट्स टेबल का रोमांच और फाइनल का गणित
इस ट्राई-नेशन सीरीज की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो मेजबान श्रीलंका 'ए' की टीम तीन मैचों में दो जीत के साथ 4 पॉइंट्स लेकर और 0.494 के शानदार नेट रन रेट के साथ लगभग फाइनल में अपनी जगह पक्का कर चुकी है. ऐसे में फाइनल के दूसरे टिकट के लिए अब असली जंग भारत और अफगानिस्तान के बीच ही बची है.
india a vs Afghanistan a live score Vaibhav Suryavanshi: युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकीं नजरें
इस पूरे मुकाबले में क्रिकेट फैंस और सिलेक्टर्स की नजरें भारत के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहने वाली हैं. वनडे फॉर्मेट में अपनी नई संभलकर खेलने की शैली के कारण वैभव पिछले कुछ मैचों में अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए हैं. आज के इस नॉकआउट जैसे मैच में टीम को उनके स्वाभाविक आक्रामक खेल की जरूरत होगी.
india a vs Afghanistan a live score: इंडिया 'ए' के लिए करो या मरो की स्थिति
रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में आज होने वाला मुकाबला इंडिया 'ए' के लिए इस ट्राई-नेशन सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण मैच बन चुका है. श्रीलंका 'ए' के खिलाफ पिछले मैच में सुपर ओवर में मिली करीबी हार ने टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब टीम के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है. अगर भारतीय टीम को फाइनल की रेस में बने रहना है, तो उन्हें आज हर हाल में अफगानिस्तान 'ए' के खिलाफ एक बड़ी और धमाकेदार जीत दर्ज करनी होगी.