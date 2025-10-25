छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों में बिहार और पूर्वांचल(यूपी) लौटने वाले लोगों की भयंकर भीड़ चल रही है. इसके लिए रेलवे ने दिल्‍ली, मुंबई, सूरत, अमृतसर समेत देश के अलग-अलग हिस्‍सों 12 हजार से ज्‍यादा स्‍पेशल ट्रेनें चलाने का दावा किया है. इतनी ट्रेनों के बावजूद लोगों की परेशानी पूरी तरह खत्‍म नहीं हो पाई है. रेलवे ने अतिरिक्‍त ट्रेनें चलाने की भी बात कही है. एक और बड़ी समस्‍या, छठ के बाद वापस काम पर लौटने की भी है. ट्रेनों में भर-भर कर जो लाखों लोग घर लौटे हैं, छठ के बाद वापस उन्‍हें काम पर भी जाना है. ये परेशानी दूर करने के लिए रेलवे ने ने रेगुलर ट्रेनों के अलावा 6,181 स्‍पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है.

28 अक्‍टूबर से वापसी की ट्रेनें

रेलवे की ओर से बताया गया कि अब छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक वापसी यात्रा के लिए तैयारी जारी है. त्योहारों के बाद कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 28 अक्टूबर से 6,181 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम), अतिरिक्‍त यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर और अन्‍य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

छठ को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़

छठ पर भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, उधना, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु आदि जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सभी यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. रेलवे का दावा है कि कर्मचारी यात्रियों का मार्गदर्शन करने, व्यवस्था बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि सभी लोग अपने प्रियजनों के साथ त्योहार मनाने के लिए सुरक्षित घर पहुंचें. त्योहारों पर आने वाली भीड़ को कम करने के लिए 25 नवंबर से 900 से ज्‍यादा अतिरिक्‍त विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं.

बिहार के 30 स्‍टेशनों पर विशेष व्‍यवस्‍था

बिहार के लगभग 30 स्टेशन त्योहारी भीड़ के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और अन्य यात्री-अनुकूल व्यवस्थाओं के साथ तैयार हो रहे हैं. बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा सेवाओं में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं. यात्रियों की भारी आमद को नियंत्रित करने और ट्रेनों के प्रस्थान से पहले सुविधाजनक प्रतीक्षालय प्रदान करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर मौसम-रोधी होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं. जिन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं उनमें बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, बरौनी आदि और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस शामिल हैं.

छठ पूजा के पावन अवसर पर, भारतीय रेल ने भी रेलवे स्टेशनों पर छठ गीत बजाना शुरू कर दिया है. इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की भावना से जोड़ना और उनकी यात्रा को और भी सुखद बनाना है. पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, नई दिल्ली, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर, ये गीत यात्रियों को घर और संस्कृति का अनुभव कराते हैं और उनकी यात्रा को भक्ति और आनंद से भर देते हैं.