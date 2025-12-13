50,000 रुपये से कम में घर से ही शुरू हो जाएंगे ये 3 बिजनेस, पहले दिन से ही होगी कमाई

Business Idea: अगर आप कम पैसे में अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. सिर्फ ₹50,000 से कम की शुरुआती लागत में आप तीन ऐसे प्रोडक्ट-बेस काम घर से ही शुरू कर सकते हैं, जिनकी बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है. इसके अलावा पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और सिंगल-यूज प्लास्टिक पर रोक की वजह से ये बिजनेस तेजी से मुनाफा कमाने का मौका दे सकते हैं.
1. पेपर बैग बनाना
प्लास्टिक बैन होने के बाद से भारतीय बाजार में पेपर बैग की मांग बहुत बढ़ गई है. इसके लिए यह काम आप घर पर ही छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं. इसमें मशीनरी की आवश्यकता नहीं है. कागज, गोंद और दूसरी सामग्री के साथ शुरुआती निवेश ₹10,000 से ₹20,000 तक हो सकता है. अगर मुनाफे की बात करें तो किराने की दुकानों, कपड़ों की दुकानों और छोटी कंपनियों से ऑर्डर लेकर आप आसानी से पहले दिन से कमाई शुरू कर सकते हैं.
2. ठोंगा बनाना
ठोंगा यानी छोटे कागज के लिफाफे/पाउच के रुप में होता है. इसका उपयोग अक्सर सूखे मेवों, मसालों, या छोटी-मोटी चीजों की पैकिंग के लिए किया जाता है. यह बिजनेस बेहद कम निवेश मांगता है. सामग्री खरीदकर और हाथ से फोल्डिंग का काम शुरू करके आप तुरंत बाजार में सप्लाई शुरू कर सकते हैं. इसकी डिमांड लोकल मार्केट के साथ, रेहड़ी-पटरी और मसाला सेलर्स के बीच में बनी रहती है.
3. खाने के प्लेट, दोना-पत्तल बनाने का काम
शादी-समारोह, पार्टियों और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल प्लेट और कटोरी की मांग कभी कम नहीं होती. शादी के सीजन में तो डिमांड पीक पर रहती है. वहीं, छोटे पैमाने की सेमी-ऑटोमेटिक मशीनरी ₹40,000 से ₹50,000 में आ जाती है. यानी निवेश भी भारी-भरकम करने की जरूरत नहीं है. यह बिजनेस सीधे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों, कैटरर्स और फूड स्टॉल्स को सप्लाई देकर अच्छी कमाई कर सकता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं