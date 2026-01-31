Budget 2026: कहां और कब देख सकेंगे केंद्रीय बजट LIVE? ये रही तारीख और समय समेत जरूरी जानकारी

Budget 2026: हर कोई 1 फरवरी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में बजट पेश करने वाली हैं. हर कोई यही सोच रहा है, कि इस बार बजट में महंगाई से राहत मिलेगी या फिर जेब पर बोझ बढ़ेगा. हालांकि, बजट 2026 में सरकार का ध्यान रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और वित्तीय अनुशासन जैसे अहम मुद्दों पर रहने की उम्मीद है. खासकर ऐसे समय में, जब देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इसी वजह से सरकार इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा सकती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि आप केंद्रीय बजट 2026 को घर बैठे कहां, कब और कैसे LIVE देख सकते हैं.

कब और कहां पेश होगा बजट? (Where and When will Budget 2026 be Presented)

केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2026, रविवार को पेश किया जाएगा. बजट भाषण सुबह 11 बजे संसद में शुरू होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बजट लोकसभा में पेश करेंगी. बजट भाषण के बाद, बजट से जुड़े सभी दस्तावेज लोकसभा और राज्यसभा—दोनों सदनों में रखे जाएंगे.

घर बैठे कहां देख सकेंगे बजट? (Budget 2026 LIVE Streaming)

आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुबह 11 बजे से लाइव देख सकते हैं. यह भाषण संसद टीवी (Sansad TV), डीडी न्यूज (DD News) और indiabudget.gov.in पर प्रसारित किया जाएगा. इसके अलावा, संसद टीवी और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी. साथ ही बड़े न्यूज चैनल भी इसे लाइव कवरेज के साथ दिखाएंगे. बजट भाषण के बाद, आधिकारिक बजट वेबसाइट पर इससे जुड़े अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

बजट 2026 में यह हो सकते हैं अहम सेक्टर

केंद्रीय बजट 2026 में कई अहम सेक्टरों पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. इनमें ऑटोमोबाइल, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और रिन्यूएबल एनर्जी शामिल हैं. इसके अलावा, कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को भी सरकार की ओर से बजट आवंटन मिलने की संभावना है.