Bihar Election 2025: इस ऐप पर मिलेगी वोटिंग से जुड़ी हर जानकारी, जानें कैसे करेगा काम और क्या हैं इसके फायदे

बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्म है. चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि राज्य में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे .पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. वहीं मतगणना 14 नवंबर 2025 को की जाएगी.लेकिन वोटिंग की तारीखों के ऐलान से पहले ही आयोग ने बिहार के मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है.

अब वोटरों को चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चुनाव आयोग ने एक खास ऐप ECI NET लॉन्च किया है, जिसमें वोटिंग से लेकर वोटर लिस्ट तक, सब कुछ एक क्लिक में मिलेगा.

क्या है ECI NET ऐप?

ECI NET (Election Commission of India Network) भारत निर्वाचन आयोग का एक आधुनिक और एकीकृत मोबाइल ऐप है. इसे खासतौर पर मतदाताओं की सुविधा के लिए तैयार किया गया है.

इस ऐप में चुनाव से जुड़ी लगभग हर जरूरी जानकारी मिलेगी जैसे वोटर लिस्ट में नाम की जांच करना, नया वोटर रजिस्ट्रेशन करना, नाम या पते में सुधार करना, या अपने बूथ की जानकारी पता करना.

आसान शब्दों में कहें तो अब वोटिंग से जुड़े सारे काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, वो भी घर बैठे.

कहां से डाउनलोड करें ऐप

ECI NET ऐप को आप बहुत आसानी से गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर (iOS) से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप का इंटरफेस आसान है, और इसमें हर ऑप्शन साफ-साफ दिखाई देता है.

डाउनलोड करने के बाद बस आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से लॉगइन करना होगा. इसके बाद आप अपनी वोटिंग डिटेल्स देख सकते हैं या जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं.

इस ऐप से क्या-क्या कर सकते हैं ?

इस ऐप के जरिए आप कई जरूरी काम आसानी से कर सकते हैं ....

नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना

नाम, एड्रेस या अन्य डिटेल में सुधार करवाना

बूथ और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी लेना

वोटिंग से जुड़ी अपडेट और नोटिफिकेशन तुरंत पाना

यानि अब वोटरों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

वोटिंग लिस्ट में नाम कब तक जुड़वा सकते हैं ?

बिहार में इस बार 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख मतदान से 10 दिन पहले तक है. यानी अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो वह ECI NET ऐप के जरिए आसानी से अपना नाम जुड़वा सकता है.यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगी जो हाल ही में शिफ्ट हुए हैं या जिनके वोटर कार्ड में कोई गलती है.ECI NET ऐप से वोटरों को समय और परेशानी दोनों की बचत होगी.

