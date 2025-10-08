फर्जी समन से सावधान! ED ने जनता को किया अलर्ट, कोई समस्या होने पर यहां करें कॉल

देशभर में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं. फर्जी ईडी अधिकारी बन पिछले दिनों कई करोड़ों की ठगी की गई है. इसके अलावा लोगों को फर्जी समन भी भेजे जा रहा हैं. आम आदमी इन फेक नोटिस के चक्कर में ना फंस जाए, इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने आम जनता को फर्जी समन को लेकर सतर्क रहने कि सलाह दी है. ED अधिकारियों के मुताबिक, हाल के दिनों में कुछ ठग ईडी के नाम पर नकली समन और नोटिस भेजकर लोगों से ठगी या वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं. यह फर्जी समन असली समन की तरह दिखते हैं, जिससे आम लोगों के लिए असली और नकली समन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है.

ईडी अधिकारियों ने बताया कि अब सभी असली समन सिस्टम से ही जारी किए जाते हैं, जिन पर एक QR कोड और एक यूनिक पासकोड (Unique Passcode) दिया होता है. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति आसानी से यह जांच सकता है कि उसे मिला समन असली है या फर्जी. समन पर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, मुहर, आधिकारिक ईमेल आईडी और फोन नंबर भी होंगे.

कैसे जानें समन नकली है या असली

समन पर छपे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें.

स्कैन करने पर ईडी की वेबसाइट का पेज खुलेगा.

उस पेज पर समन पर लिखा पासकोड दर्ज करें.

अगर जानकारी सही है, तो वेबसाइट पर समन से जुड़ी पूरी जानकारी (जैसे नाम, अधिकारी का नाम, पद और तारीख) दिख जाएगी.

वेबसाइट पर जाकर जांचें

ईडी की वेबसाइट https://enforcementdirectorate.gov.in पर जाएं.

वहां ‘Verify Your Summons' वाले मेन्यू पर क्लिक करें.

समन नंबर और पासकोड डालें.

अगर जानकारी सही है, तो वेबसाइट पर असली समन का विवरण दिखाई देगा.

धोखाधड़ी होने पर कहां करें शिकायत?

ईडी ने कहा कि यह जांच समन जारी होने के 24 घंटे बाद (छुट्टियों और शनिवार-रविवार को छोड़कर) की जा सकेगी. अगर समन सिस्टम से जारी नहीं हुआ है. उसकी जांच के लिए आप नीचे दिए गए ईडी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:

नाम: राहुल वर्मा

पद: सहायक निदेशक (Assistant Director)

पता: प्रवर्तन निदेशालय, ए-ब्लॉक, प्रवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली - 110011

ईमेल: adinv2-ed@gov.in

फोन: 011-23339172

डिजिटल अरेस्ट पूरी तरह फर्जी

ईडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ ठग डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर पैसे वसूल रहे हैं. ईडी ने कहा, "ऐसा कोई कानून नहीं है. ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी हमेशा सामने आकर, विधिक प्रक्रिया के तहत की जाती है, ऑनलाइन या डिजिटल रूप से नहीं."

ईडी ने जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति या संदेश पर विश्वास न करें जो खुद को ईडी अधिकारी बताकर पैसे मांगता हो या गिरफ्तारी की धमकी देता हो.