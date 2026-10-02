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बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अक्टूबर में पकड़ेगी रफ्तार, 16 घंटे सफर, सोलापुर-कल्याण समेत 8 स्टॉपेज

Vande Bharat Sleeper: SMVT बेंगलुरु-मुंबई CSMT वंदे भारत स्लीपर ट्रेन  बेंगलुरु से मुंबई के बीच का सफर 16 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगी. यह फ्लैगशिप ट्रेन दोनों दिशाओं में हफ्ते में 6 दिन चलेगी.

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बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अक्टूबर में पकड़ेगी रफ्तार, 16 घंटे सफर, सोलापुर-कल्याण समेत 8 स्टॉपेज
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अक्टूबर में शुरू हो सकती है
  • देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस
  • बेंगलुरु से मुंबई के बीच का सफर 16 घंटे से भी कम समय में.
इस नई ट्रेन की टिकट बुकिंग कब शुरू होगी?

बेंगलुरु और मुंबई के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है. रेलवे बोर्ड जल्द ही SMVT बेंगलुरु-मुंबई CSMT वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (SMVT Bengaluru-Mumbai CSMT Vande Bharat Sleeper) की आधिकारिक घोषणा करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की इस दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को इसी महीने (अक्टूबर 2026) हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा सकता है. यह ट्रेन भारत की टेक और फाइनेंशियल राजधानी के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगी.

SMVT बेंगलुरु-मुंबई CSMT वंदे भारत स्लीपर ट्रेन  बेंगलुरु से मुंबई के बीच का सफर 16 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगी. यह फ्लैगशिप ट्रेन दोनों दिशाओं में हफ्ते में 6 दिन चलेगी. अभी दोनों शहरों के बीच चलने वाली एकमात्र दैनिक सीधी ट्रेन 'उद्यान एक्सप्रेस' है, जो इस दूरी को तय करने में औसतन 24 घंटे का समय लेती है.

SMVT बेंगलुरु-मुंबई CSMT वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रस्तावित टाइम-टेबल

SMVT बेंगलुरु-मुंबई CSMT वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जल्द से जल्द सुविधाजनक तारीख पर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. ट्रेन शुरू होने से पहले अंतिम टाइम टेबल में बदलाव हो सकता है. लेकिन प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक SMVT बेंगलुरु-मुंबई CSMT वंदे भारत स्लीपर ट्रेन  SMVT बेंगलुरु से रात 10:00 बजे रवाना हो सकती है जो अगले दिन दोपहर 1:50 बजे मुंबई CSMT पहुंचेगी. वहीं वापसी में यह ट्रेन मुंबई से रात 10:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:50 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी.

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SMVT बेंगलुरु-मुंबई CSMT वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का स्टॉपेज

SMVT बेंगलुरु-मुंबई CSMT वंदे भारत स्लीपर ट्रेन  हुबली (Hubballi) होकर नहीं गुजरेगी. इसके बजाय यह नए रूट से चलेगी और रास्ते में अनंतपुर, गुंतकल, रायचूर, कलबुर्गी, सोलापुर, कल्याण जैसे प्रमुख स्टेशनों रुकेगी.

यात्री पिछले तीन दशकों से मुंबई और बेंगलुरु के बीच एक सुपरफास्ट रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे. इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल कारोबारी वर्ग बल्कि आम यात्रियों और पर्यटकों को भी बेहद आधुनिक और आरामदायक स्लीपर सफर का अनुभव मिलेगा.

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