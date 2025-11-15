Bank Open or Close Today: आज 15 नवंबर, शनिवार को बैंक खुला है या बंद, घर से निकलने से पहले जान लीजिए

Is Today Bank Open or Not: आज 15 नवंबर को शनिवार है. सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन की भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद अक्‍सर लोग शनिवार को अपने जरूरी काम निबटाने का प्‍लान पहले से तय रखते हैं. इन जरूरी कामों में बैंक से जुड़े काम भी होते हैं. वैसे तो डिजिटल युग में पेमेंट, ट्रांजैक्‍शन, अमाउंट ट्रांसफर जैसे कई काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं, लेकिन चेक पेमेंट, आरटीजीएस से मोटी राशि ट्रांसफर जैसे कुछ कामों के लिए बैंक जाना जरूरी होता है. ऐसे में बैंक के लिए घर से निकलने से पहले ये चेक कर लेना जरूरी होता है कि बैंक खुला है या बंद.

महीने के कुछ शनिवार को बैंक अमूमन बंद रहते हैं. कई बार लोगों को याद नहीं रह पाता कि किस-किस शनिवार को बैंक बंद रहेंगे. आज 15 नवंबर को भी कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि आज बैंक खुला है या बंद. घर से निकलने से पहले ये जान लेना जरूरी है. तो चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन बैंक बंद है या खुला.

क्या आज बैंक बंद है | Is Today Bank Holiday?

आरबीआई के अनुसार, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. आज 15 तारीख है और इस महीने 5 शनिवार हैं. कैलेंडर देखने पर स्‍पष्‍ट है कि आज महीने का तीसरा शनिवार है. यानी साफ है कि आज 15 नवंबर, शनिवार को बैंक बंद नहीं रहेंगे.

वहीं छुट्टियों वाली लिस्‍ट देखने से पता चलता है कि किसी भी राज्‍य में आज कोई क्षेत्रीय छुट्टी भी नहीं है. ऐसे में आपके शहर में भी बैंक खुले रहेंगे. बैंकों में सामान्‍य दिनों की तरह कामकाज होगा.

पूरे देश में लागू होने वाली छुट्टियां

तारीख दिन छुट्टी की वजह 16 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश 22 नवंबर चौथा शनिवार साप्ताहिक अवकाश 23 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश 30 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश

छुट्टियों के दिनों में बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ATM, UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी. चेक जमा करने या नकद निकालने जैसे जरूरी कामों को छुट्टियों से पहले ही निपटा लें.