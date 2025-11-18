ATM से कटे-फटे नोट निकल जाए तो घबराएं नहीं! बैंक ऐसे बदलकर देगा नए नोट, यहां जानें आसान तरीका

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ATM से पैसे निकाले और उसमें से फटा हुआ या चिपका हुआ नोट बाहर आ गया? वैसे तो ATM से पैसे निकालने पर नोट बिल्कुल साफ और ठीक हालत में मिलते हैं, लेकिन कई बार मशीन से ऐसे नोट भी निकल आते हैं जो फटे हुए, कटे हुए या खराब हालत में होते हैं. ऐसे में सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि क्या ये नोट चलेगा? या फिर इन्हें बदलना पड़ेगा? और अगर बदलना है तो कैसे बदलें?

घबराइए नहीं..इस तरह के ममाले में RBI का एक साफ नियम है, जिसके तहत ATM से निकले खराब नोट को बदलना बेहद आसान है. जानिए, इस तरह के नोट को चलाने या बदलने का सही तरीका क्या है, ताकि आपका एक भी रुपया बर्बाद न हो.

ATM से निकला फटा नोट चलेगा या नहीं?

अगर नोट बहुत ज्यादा फटा हो या नंबर साफ न दिख रहा हो तो दुकानदार इस तरह के नोट लेने से मना कर देते हैं. लेकिन यहां आपको साफ बता दें कि ATM से मिला हर फटा नोट बैंक की जिम्मेदारी होता है.

अच्छी बात ये है कि अगर नोट ATM से निकला है तो आपका एक भी रुपया नहीं कटेगा. बैंक की जिम्मेदारी है कि वह वही रकम आपको वापस दे. बस आपको एक आसान सा प्रोसेस पूरा करना होता है.RBI के नियमों के मुताबिक ग्राहक को ATM से मिले फटे या खराब नोट के बदले पूरी रकम मिलनी चाहिए. इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं.

ATM से निकले फटे-कटे नोट बैंक में कैसे बदलें?

सबसे पहले नोट को सुरक्षित रखें. फिर जिस बैंक के ATM से नोट निकला है, उसी बैंक की शाखा में जाएं. शाखा में जाकर बताएं कि यह नोट ATM से निकला है. अगर आपके पास ट्रांजैक्शन रिसीट है तो साथ ले जाएं, लेकिन अगर नहीं है तो भी परेशानी नहीं बैंक के सिस्टम में आपका रिकॉर्ड मौजूद रहता है. बैंक कर्मचारी नोट की स्थिति चेक करेगा नोट असली होना चाहिए और नंबर साफ दिखना चाहिए. इसके बाद बैंक उसी समय नया नोट दे सकता है, या फिर रिसीट देकर कुछ दिन में नोट बदल देता है.

अगर नोट बहुत ज्यादा फटा हो तो क्या करें?

अगर नोट बहुत ज्यादा फटा हुआ है, दो टुकड़ों में है या बहुत खराब है, तब भी आप उसे बैंक में बदलवा सकते हैं.

RBI के नियम कहते हैं कि बैंक ऐसे नोटों को ‘खराब' या ‘म्यूटिलेटेड' नोट की कैटेगरी में रखकर नंबर और हालत के आधार पर नया नोट देता है.

नोट बदवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

नोट नकली न हो

नंबर दिखता हो

अगर दो हिस्से हों तो दोनों साथ ले जाएं

नोट को टेप से चिपकाकर न ले जाएं

क्या फटे नोट बदलने के लिए कोई चार्ज लगता है?

नहीं....फटा या खराब नोट बदलना पूरी तरह फ्री सर्विस है. किसी भी बैंक को इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए. अगर कभी ATM से फटा या खराब नोट मिल जाए तो बैंक आपको पूरी रकम का नया नोट देगा

