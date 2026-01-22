Atal Pension Yojana: हर महीने 5000 रुपये तक पेंशन की गारंटी! जानिए किस उम्र में कितना करना होगा निवेश और किसे मिलेगा फायदा

Atal Pension Yojana Benefits: रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में हर महीने फिक्स्ड पेंशन मिलना हर आम आदमी का सपना होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या असंगठित सेक्टर में काम करते हैं. इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी और अब आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए इसे 2030 31 तक आगे बढ़ाने का फैसला भी कर लिया गया है. इस योजना में रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन की गारंटी मिलती है.आइए जीनते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है, कौन इसका फायदा उठा सकता है, रिटायरमेंट के बाद हर महीने गारंटीड पेंशन के लिए कितना निवेश करना होता है और किस उम्र में कितना पैसा जमा करना जरूरी है.

अटल पेंशन योजना क्या है और कौन ले सकता है फायदा?

अटल पेंशन योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम चाहते हैं. इस योजना में 18 साल से 40 साल की उम्र के भारतीय नागरिक निवेश कर सकते हैं.हालांकि नियम के मुताबिक, एक बार योजना में शामिल होने के बाद कम से कम 20 साल तक निवेश करना जरूरी होता है. जैसे ही व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी करता है, उसकी चुनी हुई पेंशन हर महीने मिलना शुरू हो जाती है.

अटल पेंशन में हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी?

इस योजना में पेंशन की रकम पहले से तय होती है. निवेश करने वाला व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये महीने की पेंशन चुन सकता है. जितनी ज्यादा पेंशन चुनी जाएगी, उतना ही ज्यादा हर महीने निवेश करना होगा. यही वजह है कि कम उम्र में योजना लेने पर निवेश भी कम हो जाता है.

18 साल की उम्र में कितना निवेश करना होगा?

अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है, तो उसे बहुत कम रकम से शुरुआत करनी होती है.

हर महीने करीब 42 रुपये जमा करने पर 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है.

अगर वही व्यक्ति 2000 रुपये की पेंशन चाहता है, तो उसे करीब 84 रुपये महीने जमा करने होंगे.

3000 रुपये की पेंशन के लिए लगभग 126 रुपये, 4000 रुपये की पेंशन के लिए करीब 168 रुपये और 5000 रुपये महीने की पेंशन के लिए करीब 210 रुपये हर महीने जमा करने होते हैं.

यानी कम उम्र में शुरुआत करने पर थोड़ी सी बचत भी आगे चलकर बड़ी पेंशन में बदल जाती है.

40 साल की उम्र में कितना निवेश करना होगा?

अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे ज्यादा रकम निवेश करनी पड़ती है.इस उम्र में हर महीने करीब 291 रुपये जमा करने पर 1000 रुपये की पेंशन मिलती है. 2000 रुपये की पेंशन के लिए करीब 582 रुपये, 3000 रुपये के लिए करीब 873 रुपये, 4000 रुपये के लिए लगभग 1164 रुपये और 5000 रुपये महीने की पेंशन पाने के लिए करीब 1454 रुपये हर महीने जमा करने होते हैं.

इस चार्ट के जरिए समझिए कि किस उम्र में कितना निवेश करने पर कितना पेंशन मिल सकता है.



निवेश का तरीका भी आसान

अटल पेंशन योजना में निवेश करना बहुत आसान रखा गया है. निवेशक अपनी सुविधा के हिसाब से हर महीने, तीन महीने में या छह महीने में एक बार किस्त दे सकता है. तय रकम सीधे बैंक खाते से अपने आप कट जाती है, जिससे किस्त छूटने की चिंता नहीं रहती. इसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

टैक्स में भी मिलती है राहत

इस योजना में जमा की गई रकम पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD के तहत टैक्स में छूट भी ली जा सकती है. यानी भविष्य की पेंशन के साथ साथ आज टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है. हालांकि इनकम टैक्स देने वाले लोग इस योजना में नया अकाउंट नहीं खोल सकते. सरकार ने यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है.

मृत्यु के बाद परिवार -नॉमिनी को भी सुरक्षा

अटल पेंशन योजना में परिवार की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है. अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को वही पेंशन मिलती रहती है. अगर सब्सक्राइबर और उसके पार्टनर दोनों का निधन हो जाता है, तो 60 साल तक जमा की गई पूरी रकम नॉमिनी को लौटा दी जाती है. वहीं अगर 60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु होती है, तो उसका पति या पत्नी चाहें तो खाते में निवेश जारी रख सकते हैं या फिर जमा की गई रकम निकाल सकते हैं.

अटल पेंशन योजना से अबतक 8.66 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े

सरकार ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030 31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, ताकि असंगठित सेक्टर के कामगारों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिल सके. 19 जनवरी 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. सरकार का मानना है कि इससे देश में पेंशन की आदत बढ़ेगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी.

आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तब रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड इनकम होना बहुत जरूरी हो गया है. अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है, जो छोटी-छोटी बचत से भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि बुढ़ापे में हर महीने तय फिक्स्ड पेंशन मिले, तो कम उम्र में इस योजना से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.