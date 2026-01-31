349 रुपये में किस कंपनी का Recharge Plan है बेस्ट? जानें Airtel, Jio or Vi में कौन देता है शानदार बेनेफिट्स

₹349 Recharge Plan Comparison: 349 रुपये का रिचार्ज प्लान भारतीय टेलिकॉम मार्केट में सबसे पॉपुलर 'वैल्यू-फॉर-मनी' ऑप्शन्स में से एक माना जाता है. रिलायंस जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन-आइडिया (Vi) तीनों ही कंपनियां इस कीमत पर बेहतरीन बेनिफिट्स पेश करती हैं, लेकिन इनके फीचर्स में काफी अंतर है. कुछ प्लान में OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, कुछ में ज्यादा डेटा, जबकि कुछ प्लान सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट तक ही सीमित होते हैं. इसी कड़ी में आज हम 349 रुपये वाले प्लान्स का कंपैरिजन करेंगे ताकि आप जान सकें कि आपके बजट और जरूरत के हिसाब से कौन सा प्लान सबसे बेस्ट है.

349 रुपये एयरटेल प्लान बेनिफिट्स (Airtel ₹349 Plan Benefits)

एयरटेल के 349 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 1.5GB डेटा मिलता है. साथ ही इसमें प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं. इसके अलावा अगर आप 5G कवरेज वाले क्षेत्र में 5G फोन का उपयोग कर रहे हैं, तो एयरटेल बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अनलिमिटेड 5G डेटा देता है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसका एंटरटेनमेंट पैकेज है. इसमें आपको Airtel Xstream Play Premium मिलता है, जिसके जरिए 22 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है. इसके साथ ही प्लान में 6 महीने का Apple Music, Wynk Music Premium और 1 साल का Perplexity Pro भी शामिल है.

349 रुपये जियो प्लान बेनिफिट्स (Jio ₹349 Plan Benefits)

रिलायंस जियो के 349 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा मिलता है. साथ ही इसमें भी प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं. इसके अलावा प्लान में एंटरटेनमेंट के लिए जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. AI इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जियो ने गूगल जेमिनी का 18 महीने वाला प्रो प्लान भी दिया है.

349 रुपये VI प्लान बेनिफिट्स (Vi ₹349 Plan Benefits)

एयरटेल के जैसे ही Vi के 349 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 1.5GB डेटा मिलता है. खास बात यह है कि इस प्लान में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा मिलता है, जिसमें आपका डेली डेटा नहीं कटता. साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक बचा हुआ डेटा शनिवार‑रविवार में इस्तेमाल किया जा सकता है और हर महीने 2GB बैकअप डेटा भी बिना अतिरिक्त शुल्क मिलता है. ध्यान रखें कि अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ सिर्फ 5G फोन और 5G नेटवर्क वाले इलाके में ही मिलेगा.

आपके लिए कौन सा प्लान है बेस्ट?

एंटरटेनमेंट के लिहाज से एयरटेल का 349 रुपये वाला प्लान आपके लिए बेस्ट रह सकता है. इसके अलावा कॉलिंग और 5जी डाटा के लिए जियो और वीआई का प्लान अच्छा रहेगा.