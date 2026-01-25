विज्ञापन
अमेरिका में 70 मील/घंटे की रफ्तार से चल रहा बर्फीला तूफान! 4 मिनट बाहर रहना भी जानलेवा- VIDEO में खौफनाक मंजर

US Massive winter storm: अमेरिका के परिवहन मंत्री सीन डफी ने चेतावनी दी कि बर्फीले तूफान से 24 करोड़ अमेरिकी प्रभावित हो सकते हैं. कम से कम 20 राज्यों और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है.

अमेरिका में 70 मील/घंटे की रफ्तार से चल रहा बर्फीला तूफान! 4 मिनट बाहर रहना भी जानलेवा- VIDEO में खौफनाक मंजर
US Massive winter storm: अमेरिका में आया बर्फीला तूफान
  • अमेरिका में भारी बर्फीले तूफान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित कर लाखों लोगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है
  • लगभग आधे देश में भारी बर्फबारी और बिजली कटौती के कारण आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है
  • अधिकारियों और नेताओं ने लोगों से घर में रहने, पड़ोसियों की मदद करने और सावधानी बरतने की अपील की है
अमेरिका में बर्फीली ठंडी ने आफत का रूप ले लिया है. देश के अधिकांश हिस्से को अपनी चपेट में लेने के बाद रविवार, 25 जनवरी को एक विशाल बर्फीला तूफान पूर्वोत्तर अमेरिका की ओर बढ़ गया, जिससे लाखों अमेरिकियों के सामने ब्लैकआउट, सड़कों पर ट्रैफिक समस्या और हाड़ कंपा देने वाली ठंड का खतरा पैदा हो गया है. अमेरिका के मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और संभवतः "विनाशकारी" बर्फ जमा होने की भविष्यवाणी की है. अमेरिका के परिवहन मंत्री सीन डफी ने चेतावनी दी कि बर्फीले तूफान से 24 करोड़ अमेरिकी प्रभावित हो सकते हैं. कम से कम 20 राज्यों और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है. सोशल मीडिया पर अमेरिका से आते वीडियो में बर्फीली आफत का यह कोहराम दिख रहा है.

अमेरिका के अधिकांश हिस्से में लोगों ने भीषण सर्दियों वाले विकेंड की चेतावनी के बाद उससे बचने के लिए जोरदार तैयारी की. सरकारी अधिकारियों ने लगभग आधे देश में लोगों से घर पर रहने का आग्रह किया. ट्रैकर फ़्लाइटअवेयर के अनुसार, विकेंड में अमेरिका के अंदर और बाहर लगभग 14,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि हजारों उड़ानें विलंबित (देरी से उड़ीं) हुईं. प्लेन के विंग पर बर्फ जम गईं, जिससे हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी.

अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने कहा कि बर्फ/ओलावृष्टि का प्रभाव अगले सप्ताह तक बना रहेगा और फिर से ठंड का दौर जारी रहेगा, जिससे निकट भविष्य में सतह बर्फीली और वाहन चलाने और चलने दोनों के लिए खतरनाक हो जाएगी. NWS ने कहा कि कंसास, ओक्लाहोमा और मिसौरी सहित पूरे मध्य अमेरिका में बर्फबारी की सूचना मिली है, जहां कुछ स्थानों पर शनिवार रात तक जमीन पर आठ इंच (20 सेंटीमीटर) बर्फ दर्ज की जा चुकी है. 

बिना बिजली के लाखों लोग

डलास में, जहां आमतौर पर जनवरी में तापमान हल्का होता है, वहां टेक्सास शहर में बर्फ़ीली बारिश हुई और पारा 21F (-6C) तक गिर गया. राज्य के अधिकारियों ने कहा है कि टेक्सास पावर ग्रिड पांच साल पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है. पांच साल पहले जब वहां खतरनाक शीतकालीन तूफान आया था बज यह ग्रिड फेल हो गया था और लाखों लोग बिना बिजली के हो गए थे. ट्रैकिंग साइट पॉवरआउटेज.यूएस के अनुसार, रविवार की सुबह तक 180,000 से अधिक अमेरिकी कंज्यूमर बिना बिजली के थे, टेक्सास में लगभग 45,000 और पड़ोसी लुइसियाना में लगभग 67,000 कंज्यूमर बिना बिजली के थे.

अमेरिकी संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) के वाशिंगटन मुख्यालय में बोलते हुए, होमलैंड सुरक्षा विभाग की प्रमुख क्रिस्टी नोएम ने मौसम से प्रभावित अमेरिकियों से आग्रह किया कि "होशियार रहें, यदि संभव हो तो घर पर रहें, अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करें, अपने पड़ोसियों की जांच करें और अपने स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करना जारी रखें."

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस में तूफान से जूझ रहे थे. उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा: "हम निगरानी करना जारी रखेंगे, और इस तूफान के रास्ते में आने वाले सभी राज्यों के साथ संपर्क में रहेंगे. सुरक्षित रहें, और गर्म रहें!"

'पांच या छह मिनट' भी बाहर रहना जानलेवा

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने निवासियों को ठंड की स्थिति के बीच घर के अंदर रहने की चेतावनी दी और कहा कि "पांच या छह मिनट बाहर रहना वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है." उन्होंने पाइपों की सुरक्षा, हीटर का सुरक्षित रूप से उपयोग करने और संवेदनशिल उम्र वाले पड़ोसियों की जांच करने जैसी सावधानियों पर जोर दिया.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हैमबर्ग में तो 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से एक महिला अपने घर का गेट खोलते समय हवा में लगभग उड़कर कई मीटर दूर गिरी.

अधिकारियों ने जीवन को खतने में डालने वाली ठंड की चेतावनी दी है जो तूफान के बाद एक सप्ताह तक रह सकती है, विशेष रूप से उत्तरी मैदानी इलाकों और ऊपरी मिडवेस्ट में, जहां ठंडी हवा का तापमान -50F (-45C) के नीचे तक गिरने का अनुमान है. ऐसा तापमान कुछ ही मिनटों में ठंड की वजह से अंगों के कटने का कारण बन सकता है.

