कौन सी कंपनी की किस कार पर कितनी छूट? एक ही जगह सारी जानकारी

जीएसटी रिफॉर्म के बाद कार लवर्स के लिए हर दिन खुशखबरी सामने आ रही है. 5 सितंबर को टाटा ने जैसे ही अपनी गाड़ियों के दाम कम किए, उसके बाद से ही कई कार निर्माता जीएसटी में कमी का फायदा ग्राहकों को देना शुरु कर दिए हैं. BMW, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रेनॉल्ट, टोयोटा अपनी कई प्रीमियम कारों पर छूट देने का ऐलान कर चुकी हैं.

आपको बताते हैं कि छूट देने वाली कंपनियां अपनी फेमस कार पर कितना डिस्काउंट दे रही हैं. साथ ही अभी इन कारों की कीमतें क्या हैं..

कंपनी ज्यादा बिकने वाली कार छूट पहले की कीमत (₹) नई कीमत (₹) टाटा पंच ₹85 हजार 6 - 10.32 लाख 5.15 - 9.47 लाख बीएमडब्लू X7 ₹9 लाख 1.32 - 1.36 करोड़ 1.23 - 1.27 करोड़ महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन ₹1.45 लाख 13.99 - 25.15 लाख 12.54 - 23.70 लाख रेनॉल्ट ट्राइबर ₹80,195 6.30 - 9.40 लाख 5.49 - 8.5 लाख टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ₹1,15,800 23.28 - 38.03 लाख 22.12 - 36.87 लाख

महिंद्रा एंड महिंद्रा की किन गाड़ियों पर छूट

बोलेरो और बोलेरो नियो- 1.27 लाख रुपये की छूट

XUV3XO पेट्रोल - 1.40 लाख रुपये पर छूट

XUV3XO डीजल - 1.56 लाख रुपये की कटौती

थार 2WD - 1.35 लाख रुपये का डिस्काउंट

थार 4WD - 1.01 लाख रुपये की छूट

टाटा की किन कारों की कीमतें हुईं कम

टियागो- 75,000 रुपये सस्ती

टिगोर- 80,000 रुपये सस्ती

अल्ट्रोज- 1.10 लाख रुपये सस्ती

पंच- 85,000 रुपये सस्ती

नेक्सन- 1.55 लाख रुपये सस्ती

कर्व- 65,000 रुपये सस्ती

हैरियर- 1.4 लाख रुपये सस्ती

सफारी- 1.45 लाख रुपये सस्ती

बीएमडब्लू ने दिया बंपर डिस्काउंट

X7- 9 लाख रुपये सस्ती

रेनॉल्ट ने किस गाड़ी को किया सस्ता

ट्राइबर - 80,195 रुपये सस्ती हुई

किगर - 96,395 रुपये का डिस्काउंट

टोयोटा ने किया कमाल