Aadhaar Verification Online: आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर व ई-मेल कैसे करें चेक? जानें पूरा प्रोसेस

Aadhaar Verification Online: भारत में 12 अंकों का आधार नंबर आज लगभग हर जरूरी काम की पहचान बन चुका है. बैंक खाता खुलवाने से लेकर PAN कार्ड, म्यूचुअल फंड, PPF अकाउंट, बीमा पॉलिसी और कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, आधार का लिंक होना अब अनिवार्य हो गया है. ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सही और एक्टिव हो, क्योंकि ज्यादातर सेवाओं में OTP और जरूरी सूचनाएं इन्हीं पर भेजी जाती हैं.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार धारकों की सुविधा के लिए myAadhaar पोर्टल पर कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई हैं. इस पोर्टल के जरिए न केवल पता अपडेट किया जा सकता है, बल्कि आधार नंबर की वैधता जांचने, आधार स्टेटस देखने और मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी वेरिफाई करने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी लिंक है, तो इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन ही यह काम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट खुलने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करें, जहां आपको ‘Verify Email/Mobile Number' का विकल्प दिखाई देगा.

मोबाइल नंबर वेरिफाई करने के लिए आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर, वह मोबाइल नंबर जिसे आप जांचना चाहते हैं और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद ‘Proceed' पर क्लिक करें. आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.

वहीं अगर आप ई-मेल आईडी वेरिफाई करना चाहते हैं, तो आधार नंबर के साथ अपनी ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी. OTP के जरिए ई-मेल वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाता है.

myAadhaar पोर्टल केवल वेरिफिकेशन तक सीमित नहीं है. इसके जरिए आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट रिक्वेस्ट का स्टेटस देख सकते हैं और कई अन्य डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. UIDAI की यह ऑनलाइन सुविधा आधार से जुड़े कामों को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित बना रही है.



