Aadhaar Misuse Check: आधार आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है. स्कूल में एडमिशन करवाने से लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाने तक हर जगह इसे जरूर मांगा जाता है. यह सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल चाबी बन गया है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका आधार कब और कहां इस्तेमाल हो रहा है. अगर आपका आधार गलत तरह से यूज हो रहा है, तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. इसके लिए परेशान होने की जरुरत नहीं है. UIDAI के एक खास फीचर से घर बैठे इसका पता लगा सकते हैं. आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीका..

आधार की जानकारी लीक हुई तो क्या होगा

अगर किसी गलत इंसान के हाथ आपके आधार की डिटेल लग जाए, तो वह आपके नाम पर वेरिफिकेशन कर सकता है. हो सकता है आपने कभी किसी सर्विस के लिए अप्लाई ही न किया हो, लेकिन रिकॉर्ड में दिख जाए कि आधार का इस्तेमाल हुआ है. ऐसे में बाद में परेशानी बढ़ सकती है.

आधार कहां-कहां इस्तेमाल हुआ, कैसे पता करें

UIDAI की वेबसाइट पर एक खास फीचर है, जिसका नाम आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री (Aadhaar Authentication History) है. इस फीचर से आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका धार किस तारीख को, किस चीज के लिए यूज हुआ है.

घर बैठे आधार की पूरी हिस्ट्री कैसे देखें

UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें.

'Aadhaar Authentication History' वाले सेक्शन में जाएं.

आपका 12 अंकों का आधार नंबर और एक सिक्योरिटी कोड मांगा जाएगा.

इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करें.

आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.

ओटीपी डालते ही स्क्रीन पर पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी.

आपको पता चल जाएगा कि आधार कहां इस्तेमाल हुआ.

अगर हिस्ट्री में कुछ गलत दिख जाए तो क्या करें

अगर आपने हिस्ट्री देखी और वहां कोई ऐसा रिकॉर्ड नजर आया, जो आपको याद ही नहीं, तो ये गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. ऐसे में सबसे पहले UIDAI को जानकारी देना जरूरी है. आप 1947 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर चाहें तो help@uidai.gov.in पर मेल भेज सकते हैं या UIDAI वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं.