विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Aadhaar Card लिंक किए बिना बुक नहीं होगा सिलेंडर, Indane, BP, HP Gas के यूजर्स जान लें लिंक करने का आसान तरीका

LPG cylinder eKYC: आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Indane Gas, BP और HP गैस के उपभोक्ता कैसे आधार ई-केवाईसी कर सकते हैं. आइए जानते हैं...

Read Time: 3 mins
Share
Aadhaar Card लिंक किए बिना बुक नहीं होगा सिलेंडर, Indane, BP, HP Gas के यूजर्स जान लें लिंक करने का आसान तरीका
LPG सिलेंडर आधार KYC
AI

Aadhaar Card Link for Cylinder Booking: बीते दिनों में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत पर भी देखने को मिला है. देश में कई जगहों से गैस की किल्लत की खबरें सामने आई. इसी बीच सरकार ने सभी घरेलू LPG यूजर्स के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन या ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है. अगर कोई उपभोक्ता केवाईसी नहीं कराता है तो सिलेंडर बुकिंग नहीं हो पाएगी. यह कदम फर्जी कनेक्शन और गलत तरीके से बुकिंग करने पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Indane Gas, BP और HP गैस के उपभोक्ता कैसे आधार ई-केवाईसी कर सकते हैं...

यह भी पढ़ें: EPFO की चेतावनी: PF अकाउंट में इस गलती से अटक सकती है पेंशन और ब्याज का पैसा, ऐसे करें तुरंत सुधार

Indane Gas यूजर्स कैसे करें आधार KYC

इंडेन गैसे के यूजर्स सबसे पहले Indane Gas की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप पर जाएं. इसके बाद लॉग इन करें और 'Update KYC' या 'Aadhaar Linking' ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP की मदद से वरिफाई करें. इसके अलावा आप गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर भी आधार ऑथेंटिकेशन या ई-केवाईसी करवा सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Wikimedia Commons

Bharat Gas के ग्राहक कैसे करें e-KYC?

ई-केवाईसी के लिए भारत गैस के यूजर्स आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाएं और कंज्यूमर आई डी से लॉग इन करें. फिर 'Aadhaar Seeding' या 'e-KYC Update' के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें और otp से वेरिफिकेशन करें. अगर आप मोबाइल से ई-केवाईसी नहीं करवा पाते हैं तो नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर पर जा सकते हैं. 

HP गैस के यूजर्स कैसे करें e-KYC?

एचपी गैस के यूजर्स वेबसाइट या फिर एचपी पे की ऐप पर जाएं और अपनी डिटेल्स से लॉग इन करें. इसके बाद आधार लिंक या केवाईसी अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफिकेशन पूरा कर दें. अगर E-KYC में किसी तरह की परेशानी होती है तो आप नजदीकी गैस एजेंसी पर जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बड़ा ऐलान: 1511 कच्ची कॉलोनियां होंगी पक्की, 24 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस और टाइमलाइन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
LPG Cylinder Booking, LPG Aadhaar Authentication, Utility
Get App for Better Experience
Install Now