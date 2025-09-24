आधार कार्ड असली है या नकली? इस तरह मिनटों में लगाएं पता, भारी नुकसान से बच जाएंगे आप

Aadhaar Verification Online: क्या आपका आधार कार्ड असली है या फिर नकली…? यह सवाल कभी न कभी तो आपके मन में जरूर आया होगा. इन दिनों आधार कार्ड की नकली कॉपियां बनाकर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आधार कार्ड आज के समय में कितना जरूरी है ये तो हम जानते हैं.नौकरी से लेकर बैंक अकाउंट खोलने या सरकारी स्कीम का फायदा लेने तक हर जगह आधार मांगा जाता है. ऐसे में अगर नकली आधार का इस्तेमाल हो जाए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

कई बार देखा गया है कि नकली आधार कार्ड में अजीब तरह का फॉन्ट, गलत QR कोड या इनवैलिड नंबर लिखे होते हैं. ऐसे कार्ड का इस्तेमाल करके धोखेबाज फायदा उठाने लगे हैं.इसी खतरे को देखते हुए UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आधार कार्ड की असलियत चेक जरूर करें.

आधार असली या नकली कैसे पता करें?

UIDAI ने कहा है कि आधार कार्ड चेक करने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है QR कोड स्कैन करना. हर आधार कार्ड चाहे प्रिंटेड हो या डाउनलोड किया गया.. पर QR कोड दिया होता है. इस QR कोड में आधार होल्डर का नाम, फोटो और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स एन्क्रिप्टेड रहती हैं.

जब आप इसे UIDAI की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से स्कैन करेंगे तो स्क्रीन पर वही जानकारी दिखेगी जो आपके कार्ड पर छपी है. अगर QR कोड स्कैन करने पर डिटेल मैच नहीं होती या QR कोड पढ़ा ही नहीं जाता, तो समझ लीजिए कि ये नकली आधार कार्ड है.

इसके लिए आप “mAadhaar” ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध QR Code Scanner का इस्तेमाल कर सकते हैं. UIDAI ने यह भी साफ कहा है कि WhatsApp, ईमेल या किसी मैसेजिंग ऐप से आए PDF या इमेज फॉर्मेट वाले आधार कार्ड पर भरोसा न करें, क्योंकि धोखेबाज इन्हें एडिट करके नकली बना देते हैं.

आधार की जांच क्यों जरूरी है?

आज आधार हर जगह इस्तेमाल होता है...बैंक KYC से लेकर सिम कार्ड लेने, नौकरी के डॉक्युमेंट जमा करने और सरकारी सब्सिडी या स्कीम का लाभ उठाने तक. अगर नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल हो गया तो परेशानी के साथ-साथ नुकसान भी झेलना पड़ सकता है.

असली-नकली का पता लगाना मुफ्त और बेहद आसान

इसीलिए UIDAI ने सलाह दी है कि चाहे आप किसी को नौकरी पर रख रहे हों, बैंक डॉक्युमेंट जमा कर रहे हों या पहचान की जांच कर रहे हों, हमेशा आधार कार्ड का QR कोड स्कैन करके उसकी असलियत जरूर परखें.अच्छी बात यह है कि UIDAI ने यह सुविधा सबके लिए मुफ्त और बेहद आसान बना दी है. QR कोड स्कैन करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं और तुरंत असली-नकली का फर्क सामने आ जाता है.

आज के डिजिटल समय में पहचान की चोरी एक आम समस्या बन चुकी है. इसलिए आधार कार्ड की असलियत जांचना अब हर नागरिक के लिए जरूरी हो गया है. UIDAI की यह पहल न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाती है बल्कि लोगों को जागरूक भी करती है. अगर आप भी अपना और अपने परिवार का आधार सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो QR कोड स्कैन करना न भूलें.