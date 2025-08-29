5 और 15 साल के हर बच्चों के आधार कार्ड में बायोमैट्रिक अपडेट कराना जरूरी, UIDAI ने जारी की नई गाइडलाइन

अगर आपने अपने बच्चे का आधार अब तक अपडेट नहीं करवाया है तो जल्द ही करवा लें. बच्चों के आधार कार्ड में बायोमैट्रिक अपडेट (Aadhaar Card Biometric Update) कराना जरूरी है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर लंबित अपडेट्स को जल्द पूरा करने को कहा है.

दरअसल, बच्चों का आधार कार्ड दो बार अपडेट करना जरूरी है. एक बार 5 साल की उम्र पूरी होने पर और दूसरी बार 15 साल पूरे होने पर.

स्कूलों में लगेंगे कैम्प

UIDAI चीफ भवेश कुमार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे स्कूलों में कैम्प लगाकर बच्चों के आधार में पेंडिंग बायोमेट्रिक अपडेट पूरे कराएं. इसके लिए UIDAI ने स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की है. अब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) एप्लिकेशन पर स्कूलों को ये जानकारी मिल जाएगी कि किन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट बाकी है.

क्यों जरूरी है अपडेट

UIDAI के मुताबिक समय पर बायोमैट्रिक अपडेट करना बेहद जरूरी है ताकि बच्चों के आधार कार्ड में डाटा सही और भरोसेमंद रहे. देशभर में करीब 17 करोड़ ऐसे आधार नंबर हैं जिनमें ये अपडेट पेंडिंग है.अगर आधार में बायोमैट्रिक अपडेट नहीं किया गया तो बच्चों को कई सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में दिक्कत हो सकती है.

इतना ही नहीं, नीट, जेईई, सीयूईटी जैसी यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रजिस्ट्रेशन के वक्त भी परेशानी आ सकती है. UIDAI ने कहा कि अक्सर छात्र और पेरेंट्स आखिरी वक्त पर अपडेट कराने भागते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है. इसे समय पर अपडेट कराकर आसानी से टाला जा सकता है.

5 और 15 साल पर बायोमेट्रिक अपडेट करना अनिवार्य

UIDAI ने साफ किया है कि हर बच्चे के लिए 5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी है. यही प्रोसेस आधार डाटा को सटीक रखती है. अब कैम्प के जरिए बच्चों और पेरेंट्स को ये काम आसान हो जाएगा.

क्या होगा फायदा

नई व्यवस्था से स्कूलों को सीधे पता चल सकेगा कि किन बच्चों का बायोमैट्रिक अपडेट नहीं हुआ है. इससे टारगेटेड तरीके से कैम्प लगाए जा सकेंगे और बच्चों को लाइन लगाने या इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मंत्रालय का मानना है कि इस जॉइंट इनिशिएटिव से करोड़ों बच्चों को आधार अपडेट कराने में आसानी होगी.

