8th Pay Commission का ऐलान कभी भी हो पर कर्मचारियों को यह सुविधा मिलनी तय

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इतंजार बेसब्री से कर रहे हैं. हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, जिससे 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की समयरेखा पर संशय गहरा गया है. हालांकि, इसमें लागू होने में कितना भी समय लगे, पर एक बात तय है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बकाया (arrears) मिलेगा.

7वें वेतन आयोग में भी हुई थी देरी

पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वेतन आयोगों को गठित होने से लेकर अपनी सिफारिशें लागू करने में 2 से 3 साल का समय लगता है. 7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं. हालांकि, यह तय है कि जब भी सिफारिशें लागू होंगी, उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बकाया (arrears) मिलेगा.

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

आयोग के गठन में हो रही देरी के बीच, कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिलचस्पी मिनिमम बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में है. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में:

मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹44,000 तक हो सकता है (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए).

फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है

फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है, जिसका उपयोग करके पुराने मूल वेतन से नए मूल वेतन की कैलकुलेशन की जाती है. मान लीजिए, अगर 2.46 का फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा 18,000 रुपये का मूल वेतन लगभग ₹44,280 हो जाएगा.

DA/DR में इजाफा

इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दशहरा और दिवाली से ठीक पहले एक बड़ी राहत मिली है. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% के इजाफे को मंजूरी दे दी है.