8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट

8th Pay Commission News : देशभर के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं. इसके लागू होने के बाद, उनकी बेसिक सैलरी (8th Pay Commission Basic Salary) और अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. इसी बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में इस पर बड़ा अपडेट दिया.

वित्त मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के संदर्भ (Terms of Reference) को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं. आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ होगी.

उन्होंने ने यह भी बताया कि भारत में इस समय करीब 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (1 मार्च 2025 तक) और 33.91 लाख पेंशनर्स (31 दिसंबर 2024 तक) हैं. इसके अलावा,डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से लाभ मिलेगा.

राज्यसभा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेंशन में समानता (Pension Parity) के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के गठन को मंजूरी दे दी थी.

