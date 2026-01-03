विज्ञापन
जब से 2,000 रुपये के नोट बंद हुए हैं, ATM से 500 रुपये के नोट ज्‍यादा निकलते हैं. यही फिलहाल सबसे बड़ी करेंसी भी है. लेकिन इन दिनों कहा जा रहा है कि मार्च 2026 से एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे. यानी ATM से केवल 100-100 रुपये के नोट ही निकलेंगे.

क्‍या मार्च से ATM से 500 रुपये के नोट नहीं निकलेंगे, ₹2000 की तरह ये नोट भी बंद होने वाले हैं क्‍या?

कैश की जरूरत पड़ने पर हमलोग अक्‍सर एटीएम का रुख करते है. अपना डेबिट कार्ड निकाला और ATM से जितनी रकम चाहिए, निकाल लिया. जाहिर है, इस सुविधा ने पर्स में या घर में कैश रखने की जरूरत ही खत्‍म कर दी है. जब से 2,000 रुपये के नोट बंद हुए हैं, ATM से 500 रुपये के नोट ज्‍यादा निकलते हैं. यही फिलहाल सबसे बड़ी करेंसी भी है. लेकिन इन दिनों कहा जा रहा है कि मार्च 2026 से एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे. यानी ATM से केवल 100-100 रुपये के नोट ही निकलेंगे. इस चर्चा को हवा मिली है, सोशल मीडिया पोस्‍ट से. तो क्‍या सच में ऐसा होने वाला है? क्‍या ATM 500 रुपये के नोट देना बंद कर देगा? क्‍या 500 रुपये के नोट चलन से बाहर होने वाले हैं, यानी बंद होने वाले हैं?

क्‍या है वायरल पोस्‍ट की सच्‍चाई?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्‍ट में कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मार्च 2026 तक एटीएम से 500 रुपये के नोट देना बंद कर देगा. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस दावे का खंडन किया है. सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही इस झूठी खबर का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि रिजर्व बैंक मार्च 2026 तक एटीएम से 500 रुपये के नोट देना बंद कर देगा. सरकार ने साफ कहा है कि यह दावा पूरी तरह गलत है.

सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक मार्च 2026 तक 500 रुपये के नोटों का प्रचलन बंद कर देगा. ये दावा फर्जी है.' एजेंसी ने कहा कि आरबीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और न ही कोई घोषणा की है.'

500 रुपये के नोट पूरी तरह वैध

पीआईबी फैक्ट चेक ने ये भी स्पष्ट किया कि 500 रुपये के नोट पूरी तरह वैध हैं और अभी भी चलन में हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी खबर को साझा करने से पहले सरकारी स्रोतों से उसकी जांच जरूर करें.

पिछले साल अगस्त में भी एक ऐसा ही व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक एटीएम के जरिए 500 रुपये के नोट जारी करना बंद करने का आदेश दिया है. उस समय भी सरकार ने इस खबर को गलत बताया था.

उस फर्जी मैसेज में यह भी कहा गया था कि मार्च 2026 तक 90 प्रतिशत एटीएम और सितंबर 2026 तक 75 प्रतिशत एटीएम से 500 रुपये के नोट मिलना बंद हो जाएगा. पीआईबी फैक्ट चेक ने तब भी साफ किया था कि केंद्रीय बैंक ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है.

